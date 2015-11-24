​Актюбинская область: включить резервы роста

Чтобы импорт был в «минусе»

Подводя итоги 10 месяцев социально-экономического развития, Бердыбек Сапарбаев отметил устойчивый и динамичный характер экономики реального сектора и рынка труда, соответствующих стратегическим установкам Главы государства. А экономический рост Актюбинской области в 2015 году по сравнению с прошлым составит не менее 101,5%. Основными задачами, стоящими перед областью, продолжают оставаться обеспечение роста благосостояния и недопущение повышения уровня безработицы.

– На экономику нашего нефтяного региона влияет падение цен на сырье. Несмотря на это, мы принимаем меры, чтобы по инвестициям и объему строительных работ, по объему промышленности у нас показатели были не ниже прошлогодних, – сообщил глава региона.

С целью недопущения снижения показателей экономики региона, по словам акима, необходимо найти дополнительные источники для роста. Для этого сегодня созданы специальные рабочие группы, разработан план мероприятий по первой очереди оптимизации бюджета и изысканы дополнительные источники.

– За этот период мы оптимизировали бюджет области на 2,3 миллиарда тенге. Сейчас проводится инвентаризация в отношении простаивающих и неработающих предприятий и объектов, – отметил аким.

Большая роль в поддержании и дальнейшем развитии экономики в Актюбинской области отводится механизму государственно-частного партнерства, в рамках которого предприниматели и бизнесмены активно вовлекаются в сферу строительства социально-культурных объектов, ЖКХ и жилищного строительства. В нынешней экономической ситуации это позволит создать новые точки роста экономики в Актюбинской области. Кроме того, регион занимает одно из лидирующих мест в республике по увеличению казахстанского содержания, и здесь стараются максимально обеспечить использование продукции местных товаропроизводителей, снизить долю импорта и увеличивать объем экспорта.

А у нас дешевый газ

– На сегодня самый дешевый газ у нас в области, и мы приняли решение перевести все транспортные средства, в первую очередь бюджетных учреждений, на газ, – проинформировал аким области, подчеркнув при этом, что данное решение приведет к сокращению расходов примерно в два раза и сэкономит горюче-смазочные материалы.

Апробация, проведенная в одном из районов, показала положительный результат. К примеру, было подсчитано, что перевод одного транспортного средства с бензина на газ обойдется примерно в сумму от 130 до 170 тыс. тенге. На фоне стоимости литра бензина сегодня – от 128 до 139 тенге, газ выглядит реально выгодным – 23 тенге. Для реализации инициативы в некоторых районах уже начато строительство газораспределительных станций.

Как доложил аким, Актюбинская область активно ведет работу с международными финансовыми организациями, привлекая инвестиции в промышленность и аграрный сектор. К примеру, уже заключен договор на 7 млрд тенге между регионом и Европейским банком реконструкции и развития на ремонт и восстановление объектов водоотведения, водо- и теплоснабжения. В настоящее время с Азиатским банком развития идут переговоры о совместной реализации 31 проекта по развитию жилищно-коммунального сектора, строительстве жилья и дорог на сумму 15 млрд тенге.

Руководитель региона также напомнил, что 27 ноября в областном центре будет проведен международный инвестиционный форум с участием крупных казахстанских и зарубежных бизнесменов, на котором планируется подписать 15 соглашений на сумму 1 млрд тенге.

В ходе выступления аким обратил особое внимание на исполнение поручений Главы государства по проектам ГПИИР. По его словам, в целом по области в эту программу включен 91 проект на сумму 800 млрд тенге. На сегодня реализован 71 проект на 600 млрд тенге. В то же время есть простаивающие предприятия, их два, и не выведенные на полную мощность.

– До конца года один проект введем, по второму будут использованы механизмы реабилитации, – отметил аким. – В нынешнем году мы должны ввести 8 проектов на сумму 9,8 миллиарда тенге, на сегодня 3 проекта введены. Остальные 5 будут введены до конца года. Специально для привлечения инвесторов были созданы индустриальные зоны, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» мы получили около 4 миллиардов тенге финансирования и 1 миллиард софинансирования из областного бюджета. Сегодня инфраструктурные условия для инвесторов созданы, и мы работаем с инвесторами. По нашим расчетам, должно быть не менее 10 крупных и около 30 средних и мелких предприятий, в результате мы должны создать не менее 2 тысяч рабочих мест, – сообщил Б. Сапарбаев.

Есть вопросы – найти ответы

В Актюбинской области последовательно выполняют и одно из главных поручений Президента страны по развитию малого и среднего бизнеса. В уходящем году в регионе открыто 8 тыс. субъектов МСБ, в целом по области их 52 тысячи. Как прозвучало в выступлении главы региона, из бюджета было выделено 3,8 млрд тенге, выпущено субъектами МСБ продукции на 192 млрд тенге. Налоговые отчисления при этом составляют 25,5 млрд тенге.

– В результате сохранено около 12 тысяч рабочих мест, создано 4 600 новых рабочих мест. Для разъяснительной работы на территории области открыто 15 филиалов центров поддержки предпринимателей, 12 бизнес-школ, центр обслуживания инвесторов.

Что касается развития АПК, то, по словам акима, в текущем году этот сектор произвел продукции на 120 млрд тенге, показав рост по сравнению с прошлым годом. Только по государственным программам «Сыбага», «Кулан», «Алтын асык», «Ырыс» привлечено порядка 20 млрд тенге, закуплено более 10 тыс. голов скота.

– Мы планируем для АПК создать индустриальную зону, выделили для этого около 100 гектаров земли, 5 миллионов тенге для составления технико-экономического обоснования, – сообщил Б. Сапарбаев. – В нынешнем году должен быть реализован по данной отрасли 21 проект на сумму 80 миллиардов тенге, и мы должны создать еще порядка 500 рабочих мест.

В связи с низкой урожайностью зерновых открытым остается вопрос диверсификации отрасли растениеводства, в связи с чем дано поручение руководителям сельхозформирований уделить внимание выращиванию других культур, овощей, бахчевых. Ключевыми остаются вопросы переработки продукции, особенно животноводства, а также создание кормовой базы.

Картину строительной отрасли глава региона представил в цифрах, согласно которым в регионе за 10 месяцев объем выполненных работ составил 101,1 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 343,7 тыс. кв. м жилья, что на 2,6% выше аналогичного периода прошлого года. По вводу жилья через систему жилстройсбережений в разрезе регионов Актюбинская область с объемом 145 тыс. кв. м занимает 2-е место.

В ходе встречи руководитель региона не обошел вниманием и такие перво­очередные темы, как газообеспеченность, которая в регионе составляет 86%. Чтобы к 2020 году 98% населения обеспечить газом, область дополнительно заключила договор с компанией «КазТрансГаз» на 20 млрд тенге. Транспортная тема продолжает оставаться одной из болевых. Как проинформировал спикер, из 6 600 км дорог в области 4 700 км составляют дороги местного значения, из них 3,2 тыс. км не соответствуют нормативам. Есть проблемы и в сфере здравоохранения, в частности, с кадровым обеспечением: несмотря на то что есть свой медвуз, не хватает 90 медицинских работников. Очередь в детские дошкольные учреждения составляет 32 тыс. детей, по городу Актобе – 31 тыс. Решение этих проблем, считает глава области, возможно посредством строительства учреждений, использования ресурсов государственно-частного партнерства и привлечения к социальной ответственности крупных компаний.