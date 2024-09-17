Актюбинская школьница облилась уксусом ради Tik-Tok

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Опасный тренд, где уксус используется вместо духов, завирусился в соцсетях и уже стал причиной травм подростков по всему миру. Актюбинская школьница решила повторить эксперимент, чтобы снять видео для Tik-Tok, передает Kazpravda.kz

Первоначально в сообщениях в соцсетях говорилось, что ученица выпила уксус, что повергло в шок жителей региона. Однако позже выяснилось, что информация преувеличена – девочка обрызгалась уксусом, но внутрь его не употребляла.

Как рассказала и. о. руководителя городского отдела образования Жулдыз Шалабаева, ученица 11 класса школы № 66 Актобе, находясь у себя дома, решила снять видео для TikTok, где показала, что вместо духов использует уксус. Это вызвало у нее аллергию – кашель, чихание, после чего ей экстренно вызвали скорую помощь.