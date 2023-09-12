«Акушеры нового»

Так или иначе тема атомной энергетики постоянно выходит в последнее время на передний план, когда речь заходит о развитии энергетической отрасли Казахстана. Потребности в новых мощностях в республике растут, и вопрос строительства атомной электростанции становится все более актуальным. Однако вопрос этот весьма чувствительный, и чтобы решение по АЭС учитывало мнение всех казахстанцев, Президент

Касым-Жомарт Токаев в Послании предложил вынести его на всенародный референдум.

Тема, нужно признать, и вправду неоднозначная – не только для нашей страны с ее бэкграундом в виде десятилетий «знакомства» с военным атомом. Споры вокруг «мирного атома» не утихают с того самого времени, как 3 сентября 1948 года в Ок-Ридже, штат Теннесси (США), впервые экспериментально запитали электрическую лампочку от ядерного реактора.

Но, с другой стороны, именно с этого времени человечество увидело воочию, что получать тепло и электроэнергию без привязки к ископаемым ресурсам можно. И объемы выработки данной энергии безграничны, а значит, выгодны.

Первая в мире атомная электростанция была запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года в городе Обнинске Калужской области СССР. Сегодня в 31 стране мира экс­плуатируются 192 атомные электростанции с 451 энергоблоком общей электрической мощностью около 398 677 МВт, 54 энергоблока находятся на стадии строительства.

Мировым лидером по установленной мощности являются США. АЭС дают около 20% всей электроэнергии Штатов. В стране эксплуатируются 98 ядерных энергетических реакторов, расположенных в 30 различных штатах.

В России доля атомной энергетики в общей выработке объединенных энергетических систем тоже стремится к отметке в одну пятую – здесь 11 дейст­вующих АЭС, 38 энергоблоков общей установленной мощностью примерно 31 ГВт.

Чрезвычайно большую долю имеет атомная электрогенерация во Франции – 70%, ее обеспечивают 56 действующих реакторов. В Китае работают 55 реакторов, в Японии – 33.

В Бельгии – семь, и этого достаточно, чтобы вырабатывать почти половину необходимого стране электричества. Атомные электростанции – важная часть энергетической политики Финляндии. В настоящее время в эксплуатации находятся пять реакторов.

Два реактора в настоящее время работают в Болгарии и Румынии. В Чешской Республике есть шесть реакторов, которые покрывают 35% потребности в электроэнергии. Расширение планируется к 2040 году. В Словакии четыре реактора покрывают чуть больше 50% потребности в электроэнергии. Еще два находятся в стадии строительства.

Испания использует свои АЭС, чтобы произвести 25% электроэнергии по всей стране. В Швеции разрешено эксплуатировать 10 реакторов. Правительство отменило постановление об отказе от эксплуатации АЭС в 2010 году – возможно, как раз потому, что около 35% потребности в тепле и электричестве покрывают именно АЭС.

Таким образом, использование мирной атомной энергетики активно применяется в основном на двух материках – в Евразии и Северной Америке. При этом широко прибегают к использованию этого вида топлива в основном развитые страны.

АЭС – колоссальный источник энергии. Всего 1 кг урана с обогащением до 4% дает ее столько, сколько сжигание примерно 100 тонн высококачественного каменного угля или 60 тонн нефти. И это – главный ответ на вопрос, почему необходимы АЭС.

Плюсы и минусы

«В век разума и атома мы – акушеры нового», – эта строка из стихотворения Андрея Вознесенского, написанного в 1957 году, как нельзя лучше описывает роль общества в рождении совершенно нового витка техногенного прогресса. Атомные станции – источник энергии, на который можно рассчитывать, не принимая во внимание наличие угля и нефти. Для их работы не важна ни сила ветра, ни скорость течения воды, ни количество солнечных дней в году.

Выбросы в атмосферу углекислого газа при этом настолько мизерны, что даже не берутся во внимание. Нет никакого парникового эффекта, нагрева земной атмосферы, приводящих к климатическим изменениям. Словом, энергия в чистом виде. Города, стоящие возле АЭС, можно сказать, зелены и прекрасны, ведь поэзия технического прорыва близка любому представителю научного сообщества.

Кроме того, из важных экономических преимуществ следует отметить низкую стоимость эксплуатации АЭС. Если не брать в расчет первоначальные затраты на строительство, то ядерная энергетика – одно из наиболее экономически эффективных решений. Стои­мость урана, который используется в качестве топлива, невысока, и его нужно очень мало для производства большой энергии.

Отношение количества топлива к выходной мощности для ядерной энергетики невероятно велико. Относительно небольшое количество урана можно использовать для заправки электростанции мощностью 1 000 мегаватт, получая, таким образом, электричество, достаточное для снабжения энергией города с населением около полумиллиона человек.

Минусы же эксплуатации АЭС имеют скорее не технический, а ментальный характер. Эта крайне высокотехнологичная и наукоемкая отрасль требует строжайшего соблюдения норм безопас­ности, без которых грозит обернуться техногенной катастрофой. «Попробуйте при родах подобных постоять, сгорать на электродах и в руки радий брать», – так «лирики» в лице Вознесенского не всегда поддерживали «физиков» в погоне за научными открытиями.

В результате с момента подключения первого ядерного энергетического реактора к энергосистеме сложилось два основных периода в развитии атомной энергетики. Волна активизации в этом направлении достигла максимума к 1984–1985 годам, когда наблюдалось до 33 новых подключений ежегодно. Положила конец всему авария на Чернобыльской АЭС, ставшая всемирным шоком.

До сих пор она считается самой крупной катастрофой в истории ядерной энергетики. В результате взрыва реак­тора четвертого энергоблока в окружаю­щую среду было выброшено около 10 тонн радиоактивных веществ.

До четырех тысяч человек скончались от лучевой болезни и отдаленных пос­ледствий радиоактивного поражения. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радио­активные материалы по большей час­ти Европы. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все население – более 115 тыс. человек.

За все годы более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. Именно после этой трагедии повсеместно усилились антиатомные настроения общественности. Именно после Чернобыля во многих странах заговорили о постепенном сворачивании программ по развитию ядерной энергетики и стали закрывать АЭС.

Но экономическая выгода пересилила страх, и к 1991 году атомная энергетика стала возвращаться на утраченные позиции.

Период с 1991 по 2000 год характеризуется гораздо большим числом новых реакторов, чем их выводов из экс­плуатации (52 против 30). Ренессанс окончился с еще одной аварией, на этот раз причиной стала стихия – на станции «Фукусима» в Японии в 2011 году из-за сильнейшего в истории страны землетрясения и последовавшего за ним цунами вода затопила подвальные помещения станции, где располагались распределительные устройства, резерв­ные генераторы и батареи.

АЭС была полностью обесточена, все системы аварийного охлаждения отказали. Несмотря на то что авария была серьезнейшая, страна с ней справилась и отказываться от ядерной энергетики не стала.

В середине июня 2012 года премьер-министр Японии Ёсихико Нода распорядился возобновить работу двух ядерных реакторов электростанции, работа четвертого была возобновлена через четыре года.

Путем прямой демократии

Взвешивая все достоинства и недос­татки ядерной энергетики, нужно понимать, что эта крайне наукоемкая отрасль невозможна без концентрации усилий на прорывных направлениях исследований в различных областях. Она служит локомотивом развития промышленности и требует подготовки огромного количества специалистов высочайшей квалификации в таких областях, как ядерная физика, химия и биология. Кроме того, развитие атомной энергетики невозможно без обеспечения должного уровня безопасности для населения и окружающей среды. Нельзя представить ни одну современную АЭС без специальных технических устройств, таких как ловушка расплава, предна­значенная для локализации расплава активной зоны реактора, пассивные системы отвода тепла, обеспечивающие охлаждение ядерного топлива в реакторе без использования энергии, основные и резервные системы для гарантированного обеспечения безо­пасности эксплуатации. Благодаря внедренным технологиям оказалось возможным снизить уровень возникновения тяжелой аварии для каждого энергоблока АЭС до значения один раз в 100 тыс. лет.

Возможно, поэтому сегодня в мире как раз и обозначилась тенденция, получившая название «новый ядерный ренессанс». Даже самые сдержанные прог­нозы МАГАТЭ говорят, что к 2030 году на планете может быть построено до 600 новых энергоблоков.

На увеличении доли ядерной энергетики в мировом энергобалансе оказывают влияние такие факторы, как надежность, приемлемый уровень затрат по сравнению с другими отрас­лями энергетики, сравнительно небольшой объем отходов, доступность ресурсов. И граждане каждой страны сами выбирают свой путь развития, а выбор, как известно, предполагает необходимость взять на себе ответственность за него.

Поэтому развитие атомной энергетики, как отметил депутат Мажилиса, казахстанский политолог Никита Шаталов, неразрывно связано с таким процессом, как взросление гражданского общества и становление института прямой демократии.

– В Послании Президент объявил о том, что остается верен своей идее провести референдум по вопросу строи­тельства АЭС. Это во многом историческое решение, продиктованное несколькими факторами. Во-первых, в Казахстане сильна фобия в отношении атомной энергетики. Семипалатинский полигон был закрыт всего 30 лет назад, и люди еще помнят последствия испытаний ядерного оружия. Мы понимаем, что современные технологии производства энергии на АЭС настроены на максимальную безопасность, но люди должны сказать свое слово, – считает депутат. – Во-вторых, АЭС – очень дорогостоящий проект. Сама станция будет строиться в течение 10 лет, а весь процесс возведения и запуска обойдется в миллиарды долларов.

Третьим фактором Никита Шаталов называет «фактор воды», дефицит которой уже привел к созданию в Казахстане нового министерства.

– В стране не хватает воды и инфраструктуры. Учитывая, что есть риски обмеления Балхаша, стоит выслушать все мнения на этот счет. Показательна история «Фукусимы», где после сброса технических вод премьер-министр демонстративно ел сырую рыбу из акватории близ станции, – отмечает эксперт, подчеркивая, что проведение референдума – важный элемент демократизации в Казахстане. – Ни разу на постсоветском пространстве подобные вопросы не выносились на открытое обсуждение. Это, скорее, практики из развитых стран, где регулярно используются инструменты прямой демократии при реализации стратегических проектов.

Важно отметить, что самому референдуму будет предшествовать долгое экспертное обсуждение, дискуссии, дебаты. Все мнения должны быть услышаны, но не менее важно, чтобы они были аргументированы научными доказательствами. На таких темах нельзя спекулировать.