​Акуштап Бактыгереева: Мир спасет доброта!

– Акуштап-тате, что Вы можете сказать о сегодняшней казахской женской литературе? И можно ли делить литературу на мужскую и женскую?

– Способность писать стихи или прозу – это талант, дар Всевышнего, который дается преж­де всего человеку, а не мужчине или женщине. Независимо от пола поэты одинаково видят, к примеру, цветок – прекрасным и нежным, схоже воспринимают пение птицы или дуновение весеннего ветерка.

Скорее, надо говорить о том, что женщине во все времена было сложнее, чем мужчине, посвящать себя творчеству. Так остается по сей день. И хотя мы много обсуж­даем гендерное равноправие и личную свободу, представительницам прекрасной половины приходится нести сразу две ноши: одна – семья и дети, другая – профессия. При этом я считаю, что социально активная и успешная в работе женщина не может быть по-настоящему счастлива без семьи, не испытав радости материнства. А матери, воспитывающей детей, бывает сложно найти время для творчества, тем более такого, как поэзия, которая поглощает все мысли. Для этого нужно быть очень сильной!

– Уже три года нет с нами Фаризы Унгарсыновой, народной поэтессы, вашей близкой подруги. Она оставила огромное поэтическое наследие...

– При жизни она добилась многого: и народной любви, и признания. Фариза имела звания, награды, занимала руководящие посты, была депутатом Мажилиса Парламента. Очень талантливая и успешная поэтесса и общественный деятель Фариза Унгарсынова видела плоды своего труда, все ее произведения были опубликованы. Ее читают, любят и уважают…

Сегодня в Атырау существует фонд ее имени. Но мне кажется, не совсем правильно учреждать региональные фонды в честь известных деятелей. Наследие Фаризы Унгарсыновой, Касыма Аманжолова или Кадыра Мырза Али принадлежит всем казахстанцам. Поэты и писатели – достояние всего народа, всей страны, и делить их по регионам неправильно. Они оставили бесценное достояние для будущих поколений. Нужно изучать их творчество, читать их книги, а памятники этим людям должны стоять не только в их родном ауле или городе, но и по всей рес­публике.

– Вы сегодня частый гость в вузах, знаете, чем живет молодежь. Можете сравнить атмосферу вашей молодости с нынешней?

– Мои студенческие годы прошли в Алма-Ате. Это были годы расцвета национальной литературы и театра. В студенческих общежитиях мы постоянно обсуждали творчество известных авторов, спорили, учились у них. Нам очень повезло, так как мы имели возможность увидеть классиков литературы – Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова... С нетерпением ждали новые произведения Чингиза Айтматова. Так, повесть «Тополек мой в красной косынке» была настольной книгой, за которой мы стояли в очередях в библиотеках.

К сожалению, у нынешней молодежи я не замечаю такого стремления к чтению. Судя по всему, мы что-то упустили в ее воспитании.

– К Вам за поддержкой и одоб­рением, наверное, часто обращаются молодые поэты? Что актуально для творчества нового поколения литераторов, и чего, возможно, им не хватает?

– Ко мне за советом приходят много молодых, пишущих стихи. Я по возможности пытаюсь им помочь, направляю в нужное русло. Некоторые публикуются в специализированных журналах, очень радуются этому. Другие, имея достаточные финансовые возможности, издают свои стихи, которые не читал и не одобрил ни один критик, а потом везде ходят с такой книгой, весьма гордятся собой. Таких «авторов» сейчас много, далеко не все они молодые. Каждый, кто найдет деньги на услуги издательства, считает вправе назвать себя писателем или поэтом. К сожалению, подобных книг по всей стране выпускается много. А страдает читатель, который, возможно, именно по этой причине читает все меньше, затрудняясь среди изобилия «самодельных» литераторов найти настоящие дарования.

Молодые пишут по-своему, пытаются найти в поэзии что-то новое – стиль, форму, образы. Я с сожалением об этом говорю, но они полностью оторваны от устного народного творчества, в их языке нет сочности и красок, они мало интересуются классическими произведениями, имеют бедный словарный запас, при этом проявляя излишнюю самоуверенность. Они похожи друг на друга…

Абсолютно уверена, что поэтами не становятся, ими рождаются. Однако многие этого не понимают, думая, что достаточно научиться рифмовать слова. В корне неверно! Творец поэзии – человек одаренный Всевышним, он по-иному чувствует, видит то, что другим недоступно, способен пропускать через себя страдания и радости людей, сопереживать им.

– В Вашем творчестве большое место занимают темы матери и семьи, традиций и обычаев. Как Вы думаете, сегодня они не потеряли свою актуальность?

– Тему любви к матери я считаю главной, и думаю, что в наши дни она приобретает все большее значение. Долг за материнское молоко невозможно ничем оплатить. Любовь, забота и ласка мамы – это то, что сопровождает человека всю жизнь. Мама для каждого – главный помощник, советчик и опора. Даже если человек рано ее лишился, все равно память о матери, ее доброте и безграничной всепоглощающей любви остается в сердце навсегда. Эта тема близка каждому человеку, я вижу это по своим слушателям. Когда начинаю читать свои стихи, посвященные матери, перед юными девушками, они не могут сдержать слез.

Все, что создали наши предки, мы должны сберечь, чтобы передать новым поколениям. Народная мудрость, накопленная веками, – это огромная ценность. Все национальные традиции и обычаи имеют единую основу, они несут простые, понятные по своей сути, важные истины: будь добрым, уважай старших, помогай ближним.

Например, Япония известна как страна, относящаяся с особым уважением к своим традициям. Весь мир поражается тому, как им удается сохранить самобытную культуру. И при этом японцы – лидеры во всем, что касается инновационных разработок. Почему бы нам не равняться на них?

Уважение к традициям и обычаям формируется в семье, именно бабушки и мамы должны передавать эти знания, помогая маленькому человеку получить правильные представления о добре и зле. В нашей истории был большой период, когда мы оказались отор­ваны от своих корней, упустили время, заменили нравственные ориентиры, и теперь перед нами стоит важная задача – вернуть то, что было утеряно.

– Вы часто общаетесь с молодежью, особенно с девушками. Считаете своим долгом научить их чему-то, передать свой опыт?

– Общение со старшими – важнейший элемент воспитания молодежи. Через такие беседы передается опыт, укрепляется связь между поколениями, происходит взаимное обогащение. Но, к сожалению, современная молодежь порой не хочет слушать старших, погружаясь в виртуальный мир, и их общение все больше ограничивается социальными сетями.

Моя цель – воспитание наших девочек в национальном духе, они вскоре станут матерями, и это их главная социальная роль. Я беседую со старшеклассницами, учащимися колледжей, студент­ками вузов, стараюсь вложить в их головы простые мысли о само­уважении, ответственности за свои поступки. Уверена, что от женщины зависит не только семейное благополучие и счастье ребенка, но и судьба всего общества, нации и, можно сказать, человечества. Поэтому воспитание женщины – будущей матери – очень важная миссия. Современной женщине нелегко. Она должна быть грамотным специалистом, хорошей хозяйкой, заботливой женой, неж­ной и отзывчивой матерью. Меня волнует, что нынешние женщины отказываются от своих детей, бросают их на произвол судьбы. Это против природы, это плохая тенденция, с которой надо бороться, с колыбели прививая девочкам главные нравственные принципы, которые издревле были основой в воспитании детей.

Не могу остаться безразличной к тому, что происходит вокруг. Многие молодые мамы, читая книги по воспитанию детей, не знают элементарных вещей, например, о том, что малышей нужно все время обнимать, передавать им свое тепло, любовь и нежность. Вместо этого им дают в руки планшет, чтобы не отвлекали от важных дел: вот и все воспитание.

Почему раньше девочкам давали баюкать куколку? Когда малышка обнимает игрушку, она учится быть матерью, в ней появляются теплые чувства, она воспринимает куклу как ребенка, который в будущем у нее появится, любит его, заботится о нем. Все это с самых ранних лет формирует поведение девочки в будущем, воспитывает в ней женские качества. Я замечаю, что нынешним девушкам не хватает нежности. Они почему-то решили, что грубость и резкость делают их смелее и успешнее. Но, как показывает опыт, излишняя самоуверенность ни к чему хорошему не приводит, только мешает любить и быть любимой.

На встречах с юными девушками, приехавшими в город на учебу, пытаюсь предостеречь их от совершения серьезных ошибок, которые могут испортить им судьбу. Конечно, не все воспримут мой посыл, ведь молодежь всегда очень самоуверенна, думает, что знает лучше, как себя вести, как поступить. Но мысли о том, что хотя бы половина этих девочек задумается над моими словами, воспримет их правильно, успокаивают.

Я считаю, что не красота, а доб­рота спасет мир. Но ее нужно культивировать, развивать. Среди национальных качеств казахов она занимает особое место, и важно не потерять веру в силу добра. Не стоит ссылаться на то, что время сейчас непростое – оно никогда не бывает простым. Человек всегда должен оставаться человеком: добрым, искренним, честным. И воспитание этих основополагающих качеств должно начинаться с женщины, на нее вся надежда.