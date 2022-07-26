Акварельный город

К 270-летию Петропавловска в библиотеке им. С. Муканова открылась выставка городских пейзажей художника и архитектора Александра Листопаднего.

Акварельные рисунки представляют зрителям очаровательные виды старых и новых микрорайонов Петропавловска.

Александр Иванович – автор не только живописных работ, но и крупных архитектурных сооружений. По его проектам были построены церковь Вознесения в Петропавловске, мечеть в Булаево, обсерватория Северо-Казахстанского университета. Выйдя на пенсию, он стал больше времени уделять любимой акварели.

Архитектор по образованию, Александр Листопадний верен профессии и в живописи. Здесь, как на чертежах, присутствуют та же строгость линий и точность в изображении деталей.

Городские пейзажи нравятся горожанам. Глядя на них, они вспоминают свое детство, юность, рассказывают, что было и что осталось от старого уютного и неповторимого Петропавловска.

«Наш город прекрасен и уникален!» – утверждает всем своим творчеством художник Александр Листопадний, который использует не только кисти и краски, но еще и квадрокоптер, чтобы получше рассмотреть свой город с высоты птичьего полета.