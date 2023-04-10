Алаколь или Египет?

Выступая на открытии первой сессии Парламента нового созыва, Касым-Жомарт Токаев заявил, что особого внимания заслуживает развитие туризма в Казахстане. И вновь подчеркнул, что нужно комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса. Будем надеяться, что на этот раз поручение будет исполнено и состояние дел в отечественном туризме улучшится. Хотя все мы помним, сколько подобных задач уже ставилось на самом верху…

Собственно, видеоролик, задающий этот больше риторический вопрос, попался мне не случайно: как раз занималась планированием предстоящего летнего отдыха.

Прошлым летом мы съездили на Балхаш. Десятидневный отдых в лучшем санатории на побережье обошелся семье из четырех человек в один миллион тенге. И хотя в целом мне все понравилось, двое из нас, простите, подхватили там кишечную инфекцию, и вообще питание стало слабым звеном этого путешествия.

Нынешним летом очень хотелось открыть для себя Алаколь. Манят восторженные отзывы о целебной озерной воде. Но, к сожалению, на этом все преимущества, кажется, и заканчиваются.

Я долго штудировала странички разнообразных пансионатов – от самых дорогих до попроще. И, увы, до нормального сервиса нам еще очень далеко.

Во-первых, хромает обратная связь. Не отвечать могли по два-три дня. Возможно, это объясняется тем, что еще не сезон. Но зачем тогда объявлять раннее бронирование с 7–10–15-процент­ными скидками?

Во-вторых, очень трудно получить видео или хотя бы фото номеров и территории. Хорошие отели, те, что на первой береговой, выставляют на сайте «отфотошоп­ленные» идеальные картинки, но вот реальные видео приходится искать лишь в отзывах.

А от вида некоторых комнат в пансионатах попроще мне делалось дурно. Отдыхать вчетвером на 30 квадратных метрах, где по стенам расставлены узенькие кровати с видавшими виды покрывалами и кроме шкафа нет больше ничего, совсем не хочется.

Судя по отзывам, на берегу в сезон не протолкнуться. Из отдаленных отелей возят на автобусах, что, конечно, само по себе хорошо, но быть каждый раз привязанным к расписанию маршрутки тоже так себе удовольствие.

Питание строго по часам – по 60 минут на один прием пищи. Да и сам рацион, говорят туристы, не блещет разнообразием. Овощей и фруктов катастрофически мало, преобладает жирная пища вроде лагмана, мантов и жаркого. О бесплатных напитках в течение дня и говорить не приходится.

Ну и главное – цены. До 15 июня и после 15 августа они, конечно, прилично снижены. Но есть риск остаться без полноценного купания, ради чего, в общем-то, туда и едешь.

А в пик сезона готовься раскошелиться! Он здесь короткий, и так же, как в Бурабае, местные пытаются заработать на весь следующий год. И потому дерут три шкуры. Да и ладно бы, если б было за что!

В приличном отеле семейный номер в сезон стоит в райо­не 80 тысяч тенге, вне сезона – 50 тысяч. Питание оплачивается отдельно – 7 тысяч тенге со взрослого и 5 тысяч с ребенка. Десятидневный пляжный отдых с сомнительными рационом и нестабильной погодой на семью обходится в миллион. И это еще без расходов на дорогу, о которой, честно говоря, даже думать не хочется.

Так не лучше ли, доплатив 200–300 тысяч, гарантированно получить жаркое солнце, теплое море, обилие вкусной разнообразной еды и высококлассный сервис, но на зарубежном курорте? На­деюсь, когда-нибудь ответ будет не настолько очевиден.