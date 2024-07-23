Зарплаты «мертвым душам»
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На днях внимание привлек пресс-релиз Агентства РК по противодействию коррупции, гласивший, что в двух областях – Туркестанской и Жетысу – пресечена деятельность организованных преступных групп, нанесших ущерб государству на общую сумму 8 млрд тенге. Речь шла не о каких-либо матерых уголовниках, а о работниках Шардаринского районного и Талдыкорганского городского отделов образования, перечислявших заработную плату фиктивно трудоустроенным гражданам, так называемым «мертвым душам».