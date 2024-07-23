Зарплаты «мертвым душам»

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Асет Калымов

На днях внимание привлек пресс-релиз Агентства РК по противодействию коррупции, гласивший, что в двух областях – Туркестанской и Жетысу – пресечена деятельность организованных преступных групп, нанесших ущерб государству на общую сумму 8 млрд тенге. Речь шла не о каких-либо матерых уголовниках, а о работниках Шардаринского районного и Талдыкорганского городского отделов образования, перечислявших заработную плату фиктивно трудоустроенным гражданам, так называемым «мерт­вым душам».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тема хищения бюджетных средств в сфере образования Алматинской области мною освещалась не раз. За последние пару-тройку лет был заведен ряд уголовных дел в отношении бухгалтеров районных отделов образования, перечислявших казенные деньги не только вымышленным школьным учителям, но и на счета своих родственников. Подобная незаконная практика была поставлена на поток. В одном только Илийском районе ущерб, нанесенный госбюджету, фискалы оценили в 680 млн тенге. Здесь была задержана глава райотдела образования, которой инкриминировали хищение бюджетных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Недавно огласили судебный приговор в отношении экс-руководителя Балхашского районного отдела образования, обвиняемой в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения. В августе 2022 года подсудимая фиктивно устроила своего сына в возглавляемое ею госучреждение на должность лаборанта. В итоге бюджет государства лишился 902 тыс. тенге, выплаченных в качестве зарплаты липовому сотруднику. Суд назначил виновной штраф на сумму 9 млн тенге, пожизненно лишив ее права занимать должности в государственных органах.

Из этой же «оперы» – факты казнокрадства на десятки и сотни миллионов тенге, совершенные руководителями частных детских садов. В одном случае следователи выявили несколько дошкольных учреждений, существовавших лишь на бумаге. В реальности никаких услуг в рамках государственного образовательного заказа не оказывалось. Фигуранты уголовного дела, осужденные за мошенничество, опустошили госказну на 134 млн тенге.

Таких примеров можно привести немало: кражи бюджетных средств, совершаемые бухгалтерами не только школ, но и больниц, акиматов, других госучреждений, – явление довольно распространенное во всех регионах республики.

Между тем именно сфера образования, по данным Антикоррупционной службы Алматинской области, уже не первый год занимает одну из лидирую­щих позиций в местном рейтинге коррупциогенности. Как показывает анализ правоохранительных органов, метод фиктивного трудоустройства «мертвых душ» (аффилированных лиц, лжепедагогов, водителей, лаборантов) и дальнейшего начисления им зарплат стал популярной кормушкой для нечистых на руку финансистов и их непосредственного начальства.

Здесь возникает вопрос об ответственности чиновников за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений. Такая норма закреп­лена на законодательном уровне, но она касается лишь политических госслужащих – министров и их заместителей, акимов и замес­тителей акимов областей, городов республиканского значения, районов.

Не мешало бы применить это же правило в отношении руководителей других госорганов. Глядишь, снизится уровень коррупции в различных сферах и отраслях, а доверие народа к власти, наоборот, возрастет.

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#Образование #бюджет #хищения #бухгалтеры #зарплаты

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