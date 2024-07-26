Самая прекрасная пора

Летом многие спасаются под кондиционерами, а я жару люблю, она ведь так редка в наших краях. Накинул шортики и шлепки – и айда по городу. Напекло – прячься в тени деревьев. А то и под брызги фонтана нырни, кто ж тебе запретит, ты же взрослый!

Даже тем, кто жару совсем не переносит, все равно приятно гулять летними вечерами, когда не нужно кутаться в «летние» куртки и натягивать на зябнущие уши тонкие такие шапочки, которые, кажется, есть у любого астанчанина на случай внезапного летнего холода. И не так много ночей в году, которые можно провес­ти с любимым, считая звезды. Или бездумно провожать бегущие облака в багряный закат, не боясь при этом вконец замерзнуть и простыть.

Лето – прекрасное время года. И потому, наверное, так быстротечно, ведь прекрасного не может быть слишком много. Иначе не оценим мы его по достоинству. А надо остановиться и запомнить свои ощущения и впечатления. Осознать, какое лето чудесное. Даже когда с неба проливаются на нас тонны воды, заставляя бежать поначалу, а потом, безнадежно промокнув, никуда не спешить, наслаждаться этим непривычным состоянием.

Как же вкусно пахнет воздух после дождя! Запомните и сохраните этот запах (вкупе с ароматом сладкого арбуза) в самых потаенных уголках души, чтобы «доставать» его оттуда долгими холодными зимними вечерами и обязательно ждать следующего лета, как бы вдруг тяжело вам ни было в тот момент.

Лето – это и время отпусков. О, как часто говорим мы в порыве усталости, что нам срочно нужен отпуск! И что? Получив заветную свободу, погружаемся в ремонт квартиры, поиск машины или еще какие-то бытовые нужды.

Конечно, можно отпуск и на огороде провести. Но лучше – прочь с насиженного места, в глушь, в лес, туда, где нет Интернета. Встречать рассвет перед ровной водной гладью или сидеть у костра в хорошей компании. Ранним утром пойти по грибы-ягоды, удивляясь внезапно нахлынувшему азарту и невозможностью остановиться.

Сколько ягод-то в этом году было! Хочешь собирай в лукошко, а хочешь – лежа, прямо в рот. Устанешь уже, бывает, а руки так и тянутся за следующей краснобокой красавицей. Земляника, например, радует нас всего пару недель в году. И вкус ее – самый яркий и сочный признак лета.

Еще больший кайф для нас, степняков – понежиться на морском побережье, под шум волны и под палящим солнцем. Соленая вода щекочет ноздри и заставляет зажмурить глаза. И вот уже улыбка растекается по лицу, ведь прикосновения теплой воды так приятны, что забываешь обо всем на свете. Выбегая по горячему белому песку на берег, мечтаешь только о том, чтобы поскорее вернуться обратно.

Иногда достаточно лишь осознать и научиться радоваться – каждому лету, каждому дню. Не все наши действия должны приводить к результату, не все мысли – быть созидательными и глубокими. Не все колонки журналис­та – о чем-то важном. Некоторые – просто для души.

Летом нужно отдыхать. Именно так считает мой сын-пятиклассник, которому я пытаюсь придумать какие-нибудь задания. И кто знает, возможно, он прав. В конце концов лето так быстротечно...