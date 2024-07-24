Накормит ли страну аул?

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Асет Калымов

Недавно в ходе подготовки одного из материалов автор этих строк был изрядно удивлен статистическим данным, предоставленным двумя госведомствами.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вначале прокуратура Алматинской области заявила о выявленных фактах системных хищений в сфере госсубсидирования агропромышленного комплекса и незаконной выплате бюджетных средств фермерам. По оценке прокуроров, государству надлежит вернуть 4,8 млрд тенге. Затем областное управление сельского хозяйства сообщило, что вышеуказанная сумма была выделена овцеводам в 2021–2023 годах на проведение селекционно-племенной работы. Чиновники запросили детальную информацию по прокурорской проверке для дальнейшего установления фактических нарушений (если таковые имеются) и принятия соответствующих мер. Однако в течение месяца ответа на свой запрос специалисты не получили.

Стало непонятно, кто здесь прав, а кто допустил ошибку в расчетах. Мне кажется, управление сельского хозяйства ближе к истине, потому как весь объем финансирования в размере 4,8 млрд тенге, выделенный на получение племенных овец, невозможно украсть одним махом или выдать, как считают прокуроры, «избирательным методом». По данным госоргана, эти деньги получили 2 090 овцеводческих хозяйств региона. Короче, вопрос оказался достаточно спорным, и здесь, видимо, предстоят дальнейшие разбирательства…

Тем временем сами сельхозтоваропроизводители часто жалуются, что не могут получить субсидии из-за сложного оформления документов, чрезмерной бюрократии, приводящей к возникновению коррупционных рисков.

Так, совсем недавно я узнал, что несколько лет назад ряд крестьянских хозяйств из Енбекшиказахского района Алматинской области взяли в лизинг сельхозтехнику под 24% годовых. Согласно механизму господдержки, фермер должен платить только 6%, остальные 18% субсидирует государство. Как положено, были поданы заявки на субсидирование процентной ставки, получено одобрение. Однако до сих пор предприниматели вынуж­дены обслуживать лизинговые займы в полном размере. За прошедшие годы они не получили ни тиына из госбюджета, что весьма негативно сказывается на производственных показателях и инвестиционных планах предприятий. Ведь аграрии могли потратить сэкономленные деньги на покупку тех же удобрений, семян, гербицидов, улучшение урожайнос­ти на полях.

Как выяснилось, многие заявки фермеров месяцами (!) лежат без рассмотрения в областном управлении сельского хозяйства, местных филиалах АО «КазАгроФинанс» и Аграрной кредитной корпорации. По мнению экспертов, проблема недоступности финансовой поддерж­ки государства – одна из ключевых в сфере АПК. Теперь еще и овцеводы могут лишиться госсубсидий, взятых ими с большим трудом.

А потом мы сетуем, что на продовольственном рынке республики доминирует продукция соседних государств. Чтобы выдержать конкуренцию, отечественным аграриям необходимо модернизировать основные фонды, увеличить производительность труда. Но как это сделать, если банковская ставка по кредитам составляет 19%, после выплаты которых фермеру мало что остается?

В общем, в отрасли, стратегически важной для аграрного Казахстана, есть немало проблем, связанных в том числе с обеспечением хозяйств поливной водой, пастбищами, техникой. Вместо того чтобы развивать агробизнес, фермеры вынуждены тратить массу времени на хождение по инстанциям. Когда прекратится эта бюрократия?

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#проверка #сельское хозяйство #субсидирование

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