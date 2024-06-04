Алатау – это мегапроект и для спорта
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Правительство страны утвердило генеральный план развития города Алатау. В опубликованном постановлении Кабинета министров, которое лично я прочитал с большим интересом, все расписано очень досконально. Мы можем узнать, сколько и с каким количеством мест здесь будут строить школы, медицинские учреждения, научные и учебные заведения, какие производства здесь будут функционировать, и о том, что здесь будет крупнейший аэропорт Казахстана и прочее, прочее, прочее.