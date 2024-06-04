Алатау – это мегапроект и для спорта

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Аскар Бейсенбаев

Правительство страны утвердило генеральный план развития города Алатау. В опубликованном постановлении Кабинета министров, которое лично я прочитал с большим интересом, все расписано очень досконально. Мы можем узнать, сколько и с каким количеством мест здесь будут строить школы, медицинские учреждения, научные и учебные заведения, какие производства здесь будут функцио­нировать, и о том, что здесь будет крупнейший аэропорт Казахстана и прочее, прочее, прочее.

фото zan.gov.kz

Суперсовременный город намерен стать новым финансовым и деловым центром не только Казахстана, но и Центрально-Азиатского региона, а аналогом ему выбраны Лондон, Нью-Йорк и Сингапур. Новый мегаполис назван также центром образования, науки и пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, промышленным и логистическим центром и, конечно же, туристической дестинацией.

Очень порадовало, например, подробное описание школ и больницы, но вот о спортивных сооружениях в постановлении Правительства сказано немного вскользь. Есть лишь упоминание о ипподроме и автогоночной трассе для «Формулы-1». Завеса тайны немного была приоткрыта во время презентации проекта генерального плана, где специалисты сказали, что предусмотрены 120 участков для размещения крупных спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе стадиона на 50 тысяч мест. Однако, как мне представляется, к спортивной составляющей мегапроекта стоило бы отнестись более внимательно, ведь сейчас мировой спорт аккумулирует очень большие финансовые и туристические потоки, является одной из передовых сфер для развитых государств.

Так, в городе, в котором к 2050 году ожидается проживание почти двух миллионов человек и который станет образцово-показательным для ­Казахстана, тот же стадион, по-моему, необходимо увеличить как минимум до 60 тысяч (а то и до 70–80 тысяч) с перспективой принятия финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу (там требуется такая вместимость) и придать ему статус Олимпийского объекта.

Хотелось бы, чтобы в Алатау запроек­тировали и универсальный ледовый дворец минимум от 17 тысяч зрителей, где могли бы проводиться матчи по хоккею, баскетболу, поединки боксеров-профессионалов и бойцов ММА, а также крупнейшие мировые концерты и так далее. Для этого можно учесть опыт знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, где круг­логодично проводится более 320 (!) различных мероприятий. Нужен городу и отдельный легкоатлетический стадион, а учитывая наличие водохра­нилища, необходимо развивать и водные виды спорта, в том числе и различные парус­ные, для чего нужно строить отдельные пирсы и яхт-клубы.

Можно уже сейчас задуматься и о проведении в Алатау как летних, так и зимних Олимпийских игр, причем в связке с Алматы. Если мы уверены в становлении нового мегаполиса, то уже можно подавать заявку на летние Игры 2040 года. Напомню, что летняя Олимпиада скоро пройдет в Париже (Франция), в 2028-м – в Лос-Анжелесе (США), в 2032-м в Брисбене (Австралия) и 2036-м в Дохе (Катар). Кроме того, Алатау может стать вторым «плечом» для Алматы, если уже тот подаст заявку на зимнюю Олимпиа­ду 2030, 2034 или 2038 годов.

Не призываю прямо сейчас приступить к строительству спортобъектов, но стоит уже сейчас четко очертить планы, которые помогут избежать ошибок, а потом авральных исправлений и больших финансовых трат.

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#Спорт #проект #Алатау #город Алатау

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