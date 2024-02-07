Александр Уваров завоевал «серебро» чемпионата Азии по тяжелой атлетике
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На чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, в весовой категории до 81 кг, Казахстан представляли 2 атлета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
По информации ведомства, в итоге серебряную медаль завоевал Александр Уваров. Бронзовый призер Азиатских игр Ханчжоу-2022 в рывке поднял 153 кг, в толчке - 190 кг.
По итогам двоеборья он с результатом 343 кг стал серебряным призером. Алибек Рахимберди занял 5-место.
Результаты призеров выглядят следующим образом: Ри Чонг Сонг - 369 кг (169+200), Александр Уваров - 343 кг (153+190), Гайгысыз Тораев - 337 кг (148+189).
Результаты Алибека Рахимберди - 298 кг. (130+168)