Алексей Луценко – победитель веломногодневки Джиро д’Абруццо

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Так, на днях он победил в престижной гонке Джиро д’Абруццо, причем накануне финального финиша состязаний он выиграл ее королевский этап (самую тяжелую часть гонки) между городками Пратола-Пелинья и Прати-ди-Тиво длиной в 163 км.

На финальном же этапе гонщикам предстояло проехать 173 км из Монторио-аль-Вомано до Л’Акуилы. За 50 км до финиша Алексей с двумя соперниками оторвались от пелотона, и им удалось удержать этот отрыв до финиша, где Луценко был третьим, но уверенно сохранил лидерство в генеральной классификации. Помимо победы в общем зачете, казахстанец также выиграл в двух классификациях – по очкам и по званию «Лучший горный гонщик».

– Все как планировали, так и сделали. Вчера выиграли самый тяжелый этап, а сегодня уже контролировали гонку. Команда держала первый отрыв в минуте – максимум в полутора минутах. Ребята отработали на все 100 процентов сегодня. Особенно прият­но осознавать, что у нас в составе были и молодые гонщики из команды Development, которые достойно провели гонку и на равных боролись с более опытными спортсменами. За 50 километров до финиша я присоединился к атакующим гонщикам, чтобы также контро­лировать ситуацию и защитить нашу лидерскую майку. Цель выполнена, все довольны, – сказал после финиша Алексей Луценко.

– Когда в составе на гонку стоит­ Луценко, это всегда хорошо, он – лидер, настоящий капитан команды. В этот раз в составе команды были и наши молодые гонщики, готовые усердно работать на капитана. Мы говорили о важности командной работы, и я считаю, что команда сегодня отработала не просто хорошо, а прекрасно! Это красивая победа, которая может помочь перед нашими следующими гонками – Льеж – Бастонь – Льеж и Туром Романдии, – подвел итоги спортивный директор казахстанской команды Джузеппе Мартинелли.