ALEM – прорыв в современной медицине Статьи 12 января 2024 г. 2:34 45 Асель Тимирова Уникальное устройство, которое даст тысячам людей второй шанс на жизнь, создала команда врачей из Астаны. фото из архива "КП" До недавнего времени во всем мире донорское сердце можно было транспортировать лишь в течение 4–6 часов. Затем оно уже становилось непригодным для пересадки реципиенту. С первых операций по трансплантологии в Казахстане для транспортировки донорских органов наши кардиохирурги пользовались американским устройством. Однако его возможности не покрывали потребности. Кроме того, использование заграничного аппарата оказалось слишком дорогостоящим. По этой причине врачи Национального научного кардиохирургического центра поставили перед собой задачу: найти альтернативное решение, чтобы пролонгировать время для хранения донорских органов и таким образом увеличить количество операций. 1 декабря 2023 года состоялась торжественная презентация уникального устройства под названием ALEM, которую организовал общественный фонд «Центр Сердца» как заказчик и координатор проекта. По словам специалистов-разработчиков, такое название аппарату дано не зря. Само слово ALEM переводится как «мир», что уже символично, а если его расшифровать, то эта аббревиатура означает Astana Life Ex-situ Machine: Астана (место создания устройства), life (жизнь), Ex-situ (вне организма) и последнее слово – «машина», то есть само устройство. Главное преимущество аппарата ALEM заключается в длительной транспортировке донорских органов и лечении их вне тела. И, как отмечают светила в области кардиохирургии, аналогов устройству в настоящее время нет. – Это система для сохранения и лечения донорских органов, которая позволяет длительное время сохранять орган – более 24 часов. В пределах этого времени можно осуществить необходимые процедуры или операции – например, пересадку сердца или пересадку легких. Также за это время можно определить по параметрам, пригоден ли вообще орган для трансплантации, – пояснил на пресс-конференции председатель правления University Medical Center, врач-кардиохирург Юрий Пя. По мнению Юрия Пя, аналогов этому устройству в мире пока нет, потому что «в составе аппарата присутствуют уникальные в своем роде части, полностью разработанные казахстанскими врачами». Возможности презентованного устройства весьма обширны и могут быть использованы не только в области трансплантологии, но и в хирургии, онкологии, перфузиологии. К примеру, концепция системы в некоторых случаях позволит спасать травматически ампутированные конечности при подключении к данной системе, а также длительной транспортировки в госпиталь для реплантации. Пока что аппарат был испытан только на животных (свиное сердце анатомически схоже с человеческим). Но уже в этом году ожидаются клинические исследования и запуск производства. #медицина #аппарат #донорство #кардиохирургия #трансплантология #ALEM