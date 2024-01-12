ALEM – прорыв в современной медицине

До недавнего времени во всем мире донорское сердце можно было транспортировать лишь в течение 4–6 часов. Затем оно уже становилось непригодным для пересадки реципиенту. С первых операций по трансплантологии в Казахстане для транспортировки донорских органов наши кардиохирурги пользовались американским устройством. Однако его возможности не покрывали потребности. Кроме того, использование заграничного аппарата оказалось слишком дорогостоящим.

По этой причине врачи Нацио­нального научного кардиохирургического центра поставили перед собой задачу: найти альтернативное решение, чтобы пролонгировать время для хранения донорских органов и таким образом увеличить количество операций.

1 декабря 2023 года состоялась торжественная презентация уникального устройства под названием ALEM, которую организовал общественный фонд «Центр Серд­ца» как заказчик и координатор проекта. По словам специа­листов-разработчиков, такое название аппарату дано не зря. Само слово ALEM переводится как «мир», что уже символично, а если его расшифровать, то эта аббревиатура означает Astana Life Ex-situ Machine: Астана (место создания устройства), life (жизнь), Ex-situ (вне организма) и последнее слово – «машина», то есть само устройство.

Главное преимущество аппарата ALEM заключается в длительной транспортировке донорских органов и лечении их вне тела. И, как отмечают светила в области кардиохирургии, аналогов устройст­ву в настоящее время нет.

– Это система для сохранения и лечения донорских органов, которая позволяет длительное время сохранять орган – более 24 часов. В пределах этого времени можно осуществить необходимые про­цедуры или операции – например, пересадку сердца или пересадку легких. Также за это время можно определить по параметрам, пригоден ли вообще орган для трансплантации, – пояснил на пресс-конференции председатель правления University Medical Center, врач-кардиохирург Юрий Пя.

По мнению Юрия Пя, аналогов этому устройству в мире пока нет, потому что «в составе аппарата присутствуют уникальные в своем роде части, полностью разработанные казахстанскими врачами».

Возможности презентованного устройства весьма обширны и могут быть использованы не только в области трансплантологии, но и в хирургии, онкологии, перфузиологии. К примеру, концепция системы в некоторых случаях позволит спасать травматически ампутированные конечности при подключении к данной системе, а также длительной транспортировки в госпиталь для реплантации.

Пока что аппарат был испытан только на животных (свиное сердце анатомически схоже с человеческим). Но уже в этом году ожидаются клинические исследования и запуск производства.