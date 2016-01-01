Алкоголь подорожал в Казахстане

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта alau.kz
Ставка акциза с 2016 года равна 1 380 тенге за 1 литр 100-процентного спирта, согласно принятому Закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования", передает Kazpravda.kz.

"В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей алкогольной продукции предлагается снижение ставки акциза только на 2016 год с 1 600 тенге до 1 380 тенге за 1 литр 100-процентного спирта, что больше на 15% по сравнению с 2015 годом. В этом случае недопоступления местных бюджетов составят 4 573,0 миллиона тенге", – говорил министр национальной экономики Ерболат Досаев, представляя законопроект в Сенате в ноябре прошлого года.

Он заметил, что в 2016 году планируется рассмотреть вопрос установления ставок акцизов на крепкий алкоголь на 2017–2019 годы при разработке законопроекта по реформированию налогового законодательства. С 2017 года предусматриваются реформирование системы межбюджетных отношений и дальнейшая гармонизация ставок акцизов в рамках ЕАЭС.

