Алло, вас не слышно!

Общество
278
Наталия Портнягина

Штраф на сумму свыше 139 млн тенге придется выплатить операторам связи ЗКО за предоставление услуг, не соответствующих показателям качества.

Межрегиональная инспекция связи провела внеплановую проверку. В результате посещения 58 объектов было установлено, что в 27 селах, а также городах Уральске и Аксае услуги связи не соответствуют стандартам.

На сегодня из 413 сел области к Интернету подключено 307. Голосовые вызовы (2G) доступны в 350 населенных пунктах. Без связи и подключения к Всемирной сети остаются 63 села с числом жителей 4,6 тыс. человек.

Как отметили в областном управлении цифровых технологий, одна из основных проблем сферы – радиофобия. Операторы связи готовы устанавливать базовые станции, но жители выс­тупают против. Так, упорное нежелание высказывают обитатели некоторых микрорайонов областного центра.

Выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, руководитель управления Нурлан Нурсултан в очередной раз заверил, что каждая станция перед установкой проходит проверку, эти устройства не влияют на здоровье.

В соответствии с «дорожной картой», подписанной акиматом области и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в регионе продолжается работа по обеспечению населенных пунктов Интернетом. В текущем году ею было охвачено 87 сел. До конца года в 27 из них качество мобильной связи будет улучшено.

#интернет #Оператор связи

Популярное

Все
Не убивайте детство
На кортах Астаны и Пекина
И снова «золото»
Алло, вас не слышно!
Почему пишут ОРВИ вместо ожога
Поликлиники и больницы занимались приписками
С надеждой встать на ноги
Принят первый груз
Зерно с полей подсушат до кондиций
Артиллеристы – профи в своем деле
Как утолить кадровый голод?
Быть ли Шымкенту зеленым?
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Нарушение и наказание
Будущее нации в руках матери
Ветеран всегда в строю
«Келешек»: помощь детям
Любовь к труду – традиция семейная
Рокировки местного значения
Полет сильфид на сцене Astana Opera
Все для счастливых пенсионеров
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Независимое и справедливое правосудие
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Как накопить на квартиру подметая улицы?
Экибастуз: отопление по графику
Как утолить кадровый голод?
Почему пишут ОРВИ вместо ожога

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]