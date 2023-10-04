Алло, вас не слышно!

Межрегиональная инспекция связи провела внеплановую проверку. В результате посещения 58 объектов было установлено, что в 27 селах, а также городах Уральске и Аксае услуги связи не соответствуют стандартам.

На сегодня из 413 сел области к Интернету подключено 307. Голосовые вызовы (2G) доступны в 350 населенных пунктах. Без связи и подключения к Всемирной сети остаются 63 села с числом жителей 4,6 тыс. человек.

Как отметили в областном управлении цифровых технологий, одна из основных проблем сферы – радиофобия. Операторы связи готовы устанавливать базовые станции, но жители выс­тупают против. Так, упорное нежелание высказывают обитатели некоторых микрорайонов областного центра.

Выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, руководитель управления Нурлан Нурсултан в очередной раз заверил, что каждая станция перед установкой проходит проверку, эти устройства не влияют на здоровье.

В соответствии с «дорожной картой», подписанной акиматом области и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в регионе продолжается работа по обеспечению населенных пунктов Интернетом. В текущем году ею было охвачено 87 сел. До конца года в 27 из них качество мобильной связи будет улучшено.