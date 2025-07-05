Алмагуль Батталиева и Нагашыбай Мирас представят Казахстан на «Славянском базаре»

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Павел Ильин

Почти уже тридцать лет казахстанцы являются активными участниками престижного фестиваля, который объединяет сотни талантов со всех уголков планеты. Проведение «Славянского базара» неизменно остается одним из наиболее значительных событий на мировой культурной арене. Для многих исполнителей сцена этого фестиваля стала отправной точкой пути к вершинам большого искусства. Но перед тем как выйти на нее, каждому предстояло выдержать строгий отбор.

фото предоставлено организаторами

Официальный представитель «Славянского базара» в нашей стране – общественный фонд «Международный фестиваль «Boztorgai». Этой весной в стенах Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова фондом был проведен национальный отборочный тур, победители которого получили право представлять нашу страну на международном конкурсе «Витебск-2025» в рамках «Славянского базара». Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало жюри под председательством народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой.

Из 42 претендентов для участия в международном конкурсе эстрадных исполнителей решением жюри была выбрана солистка филармонии им. Данеша Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева. Она представит гостям фестиваля песню, созданную в сотрудничестве с известным певцом Мади Рымбаевым.

– Мои близкие знают, насколько важно для меня участие в этом конкурсе. Главная задача – сохранить колорит казахского национального искусства и в то же время придать композиции современное звучание. Для этого наша творческая команда подготовила аранжировку, которая, как мне кажется, не оставит публику равнодушной, – отметила Алмагуль Батталиева.

Среди юных исполнителей победу одержал ученик 7-го класса школы № 1 села Кайназар Жамбылского района­ Алматинской облас­ти Нагашыбай Мирас. Он выс­тупит на международном детском музыкальном конкурсе с номером, который подготовил вместе с наставником Адилем Ахметжановым. По словам молодого артиста, для него большая честь представлять Казахстан на международном уровне.

Творческие состязания исполнителей пройдут 8–9 и 12–13 июля. Можно быть уверенными в том, что Алмагуль Батталиева и Нагашыбай Мирас достойно покажут высокий уровень профессионального мастерства и певческой культуры.

#фестиваль #Славянский базар #Витебск

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