Официальный представитель «Славянского базара» в нашей стране – общественный фонд «Международный фестиваль «Boztorgai». Этой весной в стенах Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова фондом был проведен национальный отборочный тур, победители которого получили право представлять нашу страну на международном конкурсе «Витебск-2025» в рамках «Славянского базара». Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало жюри под председательством народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой.

Из 42 претендентов для участия в международном конкурсе эстрадных исполнителей решением жюри была выбрана солистка филармонии им. Данеша Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева. Она представит гостям фестиваля песню, созданную в сотрудничестве с известным певцом Мади Рымбаевым.

– Мои близкие знают, насколько важно для меня участие в этом конкурсе. Главная задача – сохранить колорит казахского национального искусства и в то же время придать композиции современное звучание. Для этого наша творческая команда подготовила аранжировку, которая, как мне кажется, не оставит публику равнодушной, – отметила Алмагуль Батталиева.

Среди юных исполнителей победу одержал ученик 7-го класса школы № 1 села Кайназар Жамбылского района­ Алматинской облас­ти Нагашыбай Мирас. Он выс­тупит на международном детском музыкальном конкурсе с номером, который подготовил вместе с наставником Адилем Ахметжановым. По словам молодого артиста, для него большая честь представлять Казахстан на международном уровне.

Творческие состязания исполнителей пройдут 8–9 и 12–13 июля. Можно быть уверенными в том, что Алмагуль Батталиева и Нагашыбай Мирас достойно покажут высокий уровень профессионального мастерства и певческой культуры.