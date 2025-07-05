Алмагуль Батталиева и Нагашыбай Мирас представят Казахстан на «Славянском базаре»
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Павел Ильин
Почти уже тридцать лет казахстанцы являются активными участниками престижного фестиваля, который объединяет сотни талантов со всех уголков планеты. Проведение «Славянского базара» неизменно остается одним из наиболее значительных событий на мировой культурной арене. Для многих исполнителей сцена этого фестиваля стала отправной точкой пути к вершинам большого искусства. Но перед тем как выйти на нее, каждому предстояло выдержать строгий отбор.