Алматинские студенты стали победителями Международного конкурса артистов балета

Конкурс объединил артистов балета, студентов хореографических учебных заведений и хореографов-постановщиков из Казахстана, России, Узбекистана, Японии и Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

I Международный конкурс артистов балета «Улуу-Элес», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося кыргызского балетмейстера Урана Сарбагышева, состоялся с 11 по 15 декабря на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Студенты Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева показали блестящие результаты.

Первую премию завоевала Амина Батаева, вторую – Акбота Абылкасенова, третью – Акын Томирис и Накисхожаев Алихан. Дипломантами конкурса стали Ирина Беккер, Анастасия Петина, Касымхан Алишер и Арсен Ермеков.

Особой награды - приза имени Роберта Уразгильдеева и Инги Левченко, учрежденного Кыргызским государственным университетом культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой, удостоились Ирина Беккер и преподаватель – заслуженная артистка КазССР Людмила Ли.

Конкурс был направлен на развитие и популяризацию балетного искусства, выявление и поддержку талантливых исполнителей, повышение уровня профессионального мастерства артистов балета, а также укрепление международных культурных связей в области балета.