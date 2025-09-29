Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев

Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

На старт марафонской дистанции вышли почти 1 400 атлетов из 60 стран мира – самое значительное число за 14 лет существования спортивного события, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Алматы

Самыми представительными оказались команды России, Кыргызстана и Китая. Конкуренцию им составили граждане регионов Азии и Тихого Океана, Европы, Северной и Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В этом году Almaty Marathon в целом стал рекордным по числу участников, их зарегистрировано 16 149. Подавляющее большинство заявившихся на участие в забеге – алматинцы, при этом доля казахстанцев из других областей ежегодно растет.

В попечительском совете фонда «Смелость быть первым» – организатора алматинского марафона считают, что традиционный массовый кросс благоприятно влияет на туристический климат мегаполиса и развитие его инфраструктуры. Председатель фонда Галимжан Есенов приводит данные исследования, согласно которым 1 000 туристов, посетивших в 2019–2023 годах Алматы за два дня проведения Almaty Marathon, совершили покупки в целом на 7,9 млн тенге, 39% этой суммы потратили приехавшие именно на марафон иностранцы.

Вклад бегового турнира в городскую экономику также подсчитан: налоговые отчисления партнеров Almaty Marathon за 4 последних года выросли с 318,9 млн тенге до 873,9 млн.

 

#рекорд #иностранцы #Almaty Marathon

