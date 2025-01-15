Вагонные сборы

Стоит начать с того, что тур­операторы просили КТЖ и «Пассажирские перевозки» посодействовать созданию такого маршрута уже довольно давно. По расчетам специалистов, у нас в стране сформировался рынок под такого рода туристические продукты, но на все согласования и подготовку ушло много времени. Еще одним неоспоримым плюсом созданного направления можно назвать то, что турпоезд Jibek Joly 2.0 способствует развитию как международного, так и внут­реннего туризма, предоставляя путешественникам по пути в Узбекистан и обратно возможность ознакомиться с инфраструктурой и достопримечательностями отечественных городов, расположенных на Шелковом пути.

– Такой поезд у нас первый и пока что единственный, – начинает разговор директор регионального филиала «Южный» АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» Руслан Жалгасбай. – Туристический поезд сформирован из новых вагонов отечественного производства – с уютным интерьером, элементами национального орнамента. В поезде пять вагонов: четыре купейных и вагон-ресторан. Как вы знаете, Главой государства было проведено совещание по развитию туризма. Там было сказано, что один из основных факторов, который поспособствует развитию туризма, это обеспечение турис­тических направлений обновленными вагонами. Уже несколько лет подряд в летний период мы запускаем в курортную зону Алаколь поезда из Алматы и Астаны. Этим летом запускали обновленные поезда в Боровое. При поддержке Правительства, Министерства транспорта, фонда «Самрук-Қазына», а также наших акционеров мы ежегодно обновляем наш пассажирский парк. Вот эти четыре вагона как раз из нового парка. Они, сами видите, очень комфортабельные.

Для любителей поездов и особенно для путешественников, которые боятся летать самолетами, круизный поезд, наверное, одно из лучших решений. Но если в обычных поездах пассажиры друг с другом знакомятся в пос­леднее время не так охотно, то в нашем поезде сразу же после отправления со станции Алматы-2 сложилась какая-то особенно дружественная атмосфера. Дед Мороз и Снегурочка прошлись по вагонам и поздравили юных туристов с Новым годом, а в вагоне-ресторане сформировался клуб любителей настольных и активных игр, о сценарии которых позаботились организаторы.

Туркестан

Заботливые проводники разбудили нас незадолго до прибытия в административный центр Туркестанской области. В утреннее время стали заметны первые, но вполне терпимые неудобства. Комфортабельные вагоны хоть и снабжены душевыми кабинками, но для пассажиров девяти купе их оказалось недостаточно.

На перроне под звуки карная нас торжественно встретили представители местной админис­трации и туристических фирм. После короткой официаль­ной встречи все участники тура умес­тились в двух роскошных автобусах и отправились в соп­ровождении опытных гидов ­осматривать местные достопримечательности.

Автора этих строк Туркестан приятно удивил произошедшими здесь изменениями за тот короткий срок, что я здесь не был. Стилизованная под восточный колорит архитектура современных районов сама по себе уже может служить достопримечательностью. А экскурсия к раскопкам Отрара, скажем, забегая вперед, ничем не уступает по зрелищности и полученным впечатлениям от экскурсий, собирающих людей со всего мира на туробъектах Узбекистана.

В нашем случае поразило количество бань, которые были в древнем городе: начиная с небольших помывочных помещений сразу за воротами города, где для соблюдения гигиенических и санитарных норм каждый путешественник был просто обязан совершить омовение, и заканчивая сложными инженерными сооружениями, в которых тепло от печи расходовалось с максимальным КПД.

О посещении мавзолеев Арыс­тан-баба и Ходжи Ахмета Ясауи мы писать не станем по двум причинам. Первая – их просто необходимо каждому хоть раз в жизни посетить лично. А вторая – общую информацию об этих святых местах можно почерпнуть в энциклопедиях и рекламных буклетах.

Ташкент

По пути в Город хлебный нас ожидало еще одно неудобство: проходить таможенный и пограничный контроль среди ночи – так себе удовольствие. Но туристы перенесли процеду­ру стоически, а пограничники оказались вежливыми и предупредительными. В Ташкенте официальная делегация из представителей местной администрации также встречала нас под звуки карная.

– Это уникальный туристический продукт, который будет связывать Узбекистан с Казахстаном, – считает начальник управления развития транспортной логистики Комитета туризма Республики Узбекистан Шухрат Исакулов. – В этом году из Казахстана прибыло полтора миллиона туристов. Но есть возможности для взаимного расширения турпотоков. И огромное количество узбекских граждан сейчас заинтересовано в поездке в Казахстан. Мы в индустрии туризма не являемся конкурентами. Мы друг друга взаимодополняем. В Казахстане – свои уникальные природные территории, туристические дос­топримечательности. Именно специфические, которых нет в Узбекистане. А у нас есть объекты культурного и исторического наследия, которые вызывают интерес у казахстанских туристов. Это огромные возможности для путешествий. Главное, что количество вагонов в потенциале можно увеличить до 20. И тогда за одну поездку можно будет возить уже более 700 пассажиров. Мы надеемся, что с весны этот поезд будет курсировать на постоянной основе и создавать удобные и комфортабельные условия для путешественников.

Все посещенные достопримечательности Ташкента мы тоже перечислять не станем. Остановимся лишь на мавзолеях святых Абу Бакра Каффаля Шаши и Толе-би, где наши туристы отдали дань уважения знаменитым предкам. Много эмоций доставил и современный тематический парк Magic City.

Ташкент за последние годы сильно похорошел. Положительное впечатление оставили гиды, с одинаковым уважением рассказывающие о достиже­ниях Амира Тимура, несмотря на то что великий правитель запомнился многим своей жес­токостью, и о периоде правления царской России, и о заслугах первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

– Это наша история, – отметил местный гид.

Самарканд

Эта истинная жемчужина Востока полна противоречий.

Усыпальница Амира Тимура – великого правителя и основоположника империи Тимуридов, площадь Регистан с медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари и медресе Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и знаменитый Сиаб­ский базар – вот далеко не полный перечень мест, где можно «накормить» глаза диковинами и великолепием на долгие годы.

Но неподготовленному человеку, не знакомому с местным менталитетом, этот праздник может жестко испортить отношение местных жителей и торговцев к туристам.

Так, возьмем традиционный узбекский чапан. Вам его, улыбаясь, предложат приобрес­ти в Регистане за 1 200 000 узбекских сумов (100 долларов, или 50 тысяч тенге). Тогда как местный житель купит его за 120 000 сумов, а житель Ташкента – за 240 000. Есть и другие примеры. При этом местный гид в торговле вам не помощник, так как он не поставит интересы туристов выше интересов города.

Ваш покорный слуга, помня все эти тонкости, пока торговал узбекский пчак ручной работы, собрал вокруг себя две группы туристов, которые, оставив своих гидов, наблюдали за словесной баталией. При этом если на базаре в Алматы или в Шымкенте торговцы торгуются ради спортивного удовольст­вия, ну такая у нас традиция, то в Самарканде в какие-то моменты может показаться, что дело вот-вот дойдет до драки. Я знал настоящую цену предмета на рынке ножевых мастеров и уж точно знал, что в Самарканде она должна быть ниже. Наша баталия закончилась тем, что я сбил цену в два с лишним раза, чем привел в восторг окружившую нас публику. Но все же переплатил 10 долларов от цены рыночной, удовлетворившись тем, что потратил бы их на доставку. А торговец при этом всем видом показывал, что его обобрали до нитки и что он больше мне ничего никогда не продаст и другим не посоветует...

Шымкент

Это один из самых любимых мною городов Казахстана. По разным причинам, но более всего – по его гостеприимству. И каково же было мое удивление, что именно Шымкент поначалу принял наш поезд как-то не очень приветливо.

Да, мы съездили на ковровую фабрику, в галерею «Алтын Орда», но все как-то не по-настоя­щему. Вроде бы были какие-то недосказанности между организаторами тура и принимающей стороной. Но после обеда, как по мановению волшебной палочки, все изменилось: знаменитое шымкентское гостеприимство вернулось, да так, что туристы единодушно простили некое утреннее замешательство…

– Мы нашли объявление о первом туристическом поезде в гугле, связались с турагентством и купили данный тур, – рассказывает туристка Татьяна Пороскевич. – Дело в том, что у бабушки юбилей – 70 лет, и мы решили подарить ей путешествие. Я с ней поехала как старшая внучка. Наши ожидания вполне совпали с реальностью. Мы ожидали, что нас будут вкусно кормить – нас очень вкусно кормили. Ожидали, что увидим много интересных исторических мест – так и случилось. Очень хотели побывать в ташкентском Диснейленде. А вот в Белую мечеть в Туркестанской области в этот раз не попали... Очень удобно, что вещи можно было оставлять в поезде, не таскать с собой, не переезжать в отель. После экскурсий мы возвращались в поезд как в дом родной, при этом в купе все было уже убрано. Ложились спать – и просыпались в новом городе.

Такими впечатлениями мы делились по пути из Шымкента в Алматы. Чуть позже была очередная интеллектуальная игра в вагоне-ресторане с призами и подарками.

Что ж, если данный проект себя зарекомендует, то в будущем мы сможем рассчитывать на появление круизных поез­дов по другим направле­ниям – в Китай, Таджикистан, а может, благодаря паромному сообщению и в кругосветные путешествия.