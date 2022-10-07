Алтай Кульгинов рассказал о строительстве стратегических объектов

Учитывая бурное развитие города и рост населения, в Астане ведется строительство трех газовых тепловых станций, ТЭЦ-3, насосно-фильтровальной станции (НФС-3) и др. О строительстве стратегических объектов на внеочередной сессии маслихата города Астаны рассказал Алтай Кульгинов.

«К примеру, на начало 2019г. в столице проживало свыше 1 млн 30 тыс. человек. В текущем году – свыше 1 млн 330 тыс. человек. За 3-4 года население выросло на 300 тыс человек. Что сопоставимо с населением целого областного города. Необходимо создавать инженерную инфраструктуру: вода, свет, тепло. Как вы знаете, ТЭЦ-3 – долгострой, более 10 лет строится. Подрядчику отправили уведомление, он увеличил темпы строительства.

Но и мощности ТЭЦ-3 будет недостаточно. Поэтому приступили к строительству трех газовых тепловых станций. Мощность каждой из них превысит мощность ТЭЦ-3. Газовые тепловые станции будем вводить в эксплуатацию поэтапно – уже со следующего года. Кроме того, ведем проектирование и реконструкцию электрических подстанций Наурыз, Жулдыз, Арай и др», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Для системного решения вопроса с водоснабжением, в прошлом году в столице приступили к строительству насосно-фильтровальной станции. НФС-3 позволит не только увеличить нынешнюю мощность, но и обеспечит питьевой водой будущие районы застроек. На сегодня город потребляет порядка 300 тыс. кубометров воды в сутки. Мощность новой НФС – свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки. Работа НФС-3 частично будет запущена уже к концу это года - на 35 тыс. кубометров воды в сутки. С 2023 года мощность составит свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки.

Кроме того, продолжаются работы по газификации города. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения к газу. В оставшихся районах - Байконыр и Есиль – ведется строительство магистрального газопровода (внутриквартальные сети в 2023г).