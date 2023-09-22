Альтернативная реальность медиа

ИИ не работает в команде

Второй день медианедели открыла диджитал-выставка «Альтернативная реальность», которая представляет собой попытку заглянуть в будущее Казахстана, используя искусственный интеллект (ИИ). Ее автор – алматинская художница Юлия «Юка» Кравченко говорит, что все эти работы объединены одной темой – симбиозом искусства и искусственного интеллекта.

– Я использовала его для соз­дания произведений искусства, которые помогут нам задуматься о будущем, о нашем месте в нем и о том, как технологии могут изменить этот мир, – отметила художница.

Такой зачин второго дня Astana Media Week, посвященного Форуму региональных СМИ, не­случаен. На панельных секциях представители этого сегмента обсуждали, как искусственный интеллект сегодня влияет на перспективы развития локальных средств массовой информации. Нужно отметить, что в этом году организаторы форума гораздо шире посмотрели на понятие «региональные», пригласив к диалогу не только представителей областных медиа, но и стран СНГ и зарубежья.

К примеру, директор регио­нального представительства «Российской газеты» по Цент­ральной Азии Дмитрий Евлашков уверен, во времена конвергентной журналистики современный профессионал этой сферы должен не только придумывать темы, но и уметь прорабатывать контент под разные сегменты аудитории и формировать карту каналов дистрибуции.

– Современная газета – это не просто печатное СМИ, это сегодня целый холдинг, использующий совершенно все форматы произ­водства контента, передачи сигнала и доставки до читателя, – отметил спикер. – Это требует от нас уметь обогащать и разно­образить текстовый контент, который будет адаптирован под разные площадки, и максимально отвечать запросам аудитории. То есть каждая единица контента одновременно представляется в разных медиаформах: текст, иллюстрация, анимация, инфо­графика, видео, аудиозапись. И достигается это все за счет развитой цифровизации. Контент подвергается «переупаковке» под разные форматы для удовлетворения потребностей и контентных предпочтений разных сегментов аудитории. Каждый лояльный к нам пользователь получает информацию на удобной для себя платформе.

Дмитрий Евлашков в своей карьере поработал во всех цент­ральноазиатских республиках, был опыт работы даже в достаточно закрытом Туркменистане. В Казахстане, уверен он, журналистам и блогерам, в том числе и иностранным, работать достаточно комфортно.

– Мы внимательно следим за тем, как ваша страна подходит к узакониванию деятельности журналистов и блогеров на разных электронных площадках, это очень интересный опыт, – поделился мнением Дмитрий Евлашков. – Блогеры сегодня выступают производителями контента, носителями мысли и мнения, и я уверен, что нужно с большим вниманием относиться к этому процессу. Но тем не менее, учитывая огромную скорость, которая нужна сейчас для изготовления информационного продукта, думаю, один человек не в силах собрать, проанализировать, правильно оценить и выдать материал. Поэтому современная журналистика все-таки требует командного труда, журналистика будущего – тоже.

При всей аргументированнос­ти мнения этого спикера выступ­ление следующего эксперта заставило сомневаться в собственной эффективности всех представителей традиционных СМИ. AI-энтузиаст, нейрокреатор, основатель digital-агентства MediaWaves Руслан Сыздыков продемонстрировал на экране плоды творчества искусственного интеллекта.

– Мы уже внедрили несколько таких инструментов и получили благодаря этому высокий прирост эффективности, – отметил Руслан.

Есть приложения, позволяющие транскрибировать диктофонную запись, проводить семантический анализ контента из открытого доступа и создавать на его основе новый продукт, делать короткие видео, сюжетные и репортажные фото, «заставлять» спикера на экране монитора произнести нужные слова. Да и самого спикера электронные нейронные сети создать могут – такие «дикторы» уже вещают на многих телеканалах мира. Делать это за считанные часы скоро сможет практически любой школьник, достаточно лишь камеры смартфона, а журналисты, фотографы, ведущие станут архаическими спутниками прошлого.

– Но новые большие возможности влекут за собой и глобальные риски, – обратил внимание Руслан Сыздыков. – Значительно возрастают роль и масштаб дезинформации, мы видим, как легко с помощью технических навыков дискредитировать и личность, и событие, и государство.

Две минуты и два года

Спасение – лишь в качестве предлагаемого контента. По словам главного редактора TENGRINEWS.KZ Олжаса Мурзагалиева, новость от реальности до публикации на информационной ленте сегодня отделяют всего 2–3 минуты. Способность журналиста фиксировать происходящее и передавать в эфир электронной площадки доводится до автоматизма. Но всегда при этом, как отметил спикер, сохраняется часть аудитории, которая хочет узнать больше, копнуть глубже, посмотреть на происходящее шире. И такой аудитории всегда нужен будет грамотный профессиональный и глубокий проводник в этот мир информации.

Поэтому в продолжение темы вопрос, соответствует ли сегодня университетская программа для журналистов требованиям времени, был адресован заместителю председателя правления Maqsut Narikbayev University Ерболату Мухамеджану.

– Вполне, – ответил спикер, но с одной оговоркой: преподавать и учиться сегодня нужно на английском языке. – Семьдесят процентов информации и казахскоязычная, и русскоязычная группы сегодня получают на английском, потому что тенденции в информационной сфере, правила которой диктуют западные разработчики, меняются ежемесячно, а чтобы перевести учебник на государственный или русский язык, нужно 2–3 года.

Представитель в Казахстане южнокорейской компании BIG OCEAN ENM Ли Чи Хван, производящей и различный информационный контент, и полносюжетные дорамы, согласен с этим тезисом. Чтобы успешно работать сегодня, недостаточно следовать за трендами, нужно создавать их самому, считает спикер.

А потому на второй панельной сессии в рамках Форума региональных СМИ были представ­лены ULGI-кейсы наиболее рейтинговых региональных проектов. Свои работы презентовали глава фонда «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлес­тігі» Арман Аубакир, представитель Arasha.kz Омиржан Абдихалык, управляющий директор Turkistan Media Holding Телман Бейсенов, CEO er10.kz Эльнора Розмут, директор телеканала Caspian news Казбек Кертаев и директор телеканала TARAZ24 Зарина Куатова.

Темой дискуссионной площадки PUBLIC TALK стала широкая дискуссия о требованиях к этике современных медиа. Участники высказали мнение о том, какую эволюцию ценностей прошли средства массовой информации за последние годы. В разговоре приняли участие директор телеканала «Хабар» Жайна Сламбекқызы, главный редактор республиканской общественно-политической газеты «Айкын» Амангелді Құрмет, журналист Алма Сайлауқызы, блогер Өркен Кенжебек, председатель правления КИОР Нурбек Матжани.

После состоялся показ фильма «Міржақып. Оян, қазақ!», созданного творческой командой АО «РТРК «Казахстан». Этот фильм вышел вчера и в широкий кинопрокат страны.

Нужно уметь общаться

Второй день обсуждений на Astana Media Week завершился «круглым столом» о стратегиях коммуникации государственных органов и СМИ в период неопределенности. Его участники обсудили, как найти баланс в свободе новых медиа, регулировании блогосферы в медийном законодательстве РК, этике и ответственности в информационном пространстве и противостоянии дезинформации.

Мероприятие это проводилось в рамках реализации научного проекта «Совершенствование профессиональных коммуникативных компетенций государственных служащих в контексте реализации модели «слышащего государства». А в основу дискуссии легли результаты фокус-групповых исследований с представителями СМИ, НПО и государственных органов, экспертных интервью и анкетирования.

Так, результаты опроса 4 606 госслужащих показали, что большинство (76,2%) считает, что уровень профессиональных коммуникативных компетенций государственных служащих выше среднего и высокий. Вместе с тем не все чиновники имеют четкое понимание этого термина, трактуя его как «устное общение с другими сотрудниками или гражданами». Лишь 37% опрошенных указали правильное определение данного понятия как «обмен информацией между госслужащими и гражданами».

Как показывают итоги исследования, каждый государственный служащий является носителем информации, и каждый государственный орган должен сформировать эффективные коммуникации с населением и со всеми заинтересованными сторонами. Эффективные пуб­личные коммуникации зависят от выстроенной стратегии ведомства и налаженной системы коммуникационных каналов. А проведенные социологические исследования продемонстрировали низкий уровень внутренней коммуникации в деятельности государственного аппарата, как следствие, государственные органы не рассматривают публичные коммуникации как стратегичес­кую функцию.

В связи с этим исследовательская группа рекомендует кроме создания коммуникационных стратегий и специализированных структурных подразделений по связям с общественностью обратить внимание на постоян­ное обучение госслужащих эффективной коммуникации с представителями СМИ, а также на развитие культуры открытости и прозрачности в своей работе.

Третий день Astana Media Week будет посвящен семинарам для пресс-секретарей. По традиции в торжественной обстановке будут названы лучшие из них по итогам года.