AMANAT: Главная миссия учителя – воспитание интеллектуальной нации и сильного среднего класса

Более 300 школьных учителей, преподавателей колледжей и ВУЗов, студентов, ученых, ветеранов образования и экспертов со всех регионов страны собрались на кейс-платформе «Мұғалім Talks» партии «AMANAT», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба партии

Они обсудили актуальные проблемы среднего и профессионального образования, предложили пути их решения и обменялись опытом.

Первое собрание новой диалоговой площадки состоялось в Maqsut Narikbayev University. Открывая встречу, спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что традиционно сфера образования всегда находится в центре внимания главы государства. Кроме того, именно педагоги являются опорой и ключевым звеном «AMANAT», поскольку практически каждый третий член партии – это представитель педагогической сферы.

«Наш президент уделяет особое внимание педагогическому сообществу. Ярким подтверждением этого является то, что в преддверии Дня Республики глава государства наградил двух педагогов званием «Герой труда Казахстана». Это первый в истории случай, когда сразу два учителя получили такую высокую награду. Также хочу обратить внимание на закон о статусе педагога, который Касым-Жомарт Токаев подписал в начале своего президентства. Замечу, что во многих странах нет такого специального закона. Все это является конкретными примерами повышения статуса педагога в нашем обществе», – сказал он.

Ерлан Кошанов также отметил системные меры по поддержке работников образования и развития педагогической сферы в целом. Этим вопросам уделено особое внимание в Посланиях президента и его предвыборной программе, а также предвыборной программе партии «AMANAT». В частности, увеличена заработная плата учителей и воспитателей, учителям выплачивается надбавка в соответствии с академическим статусом, решаются жилищные вопросы и многое другое.

Также спикер Мажилиса подчеркнул успехи казахстанских школьников на престижных международных конкурсах. В последние годы Казахстан не покидал 25-е место среди 104 стран на Международной математической олимпиаде, а на Международной шахматной олимпиаде FIDE женская сборная страны впервые в истории казахстанских шахмат завоевала серебро. Как сказал глава государства, учащихся, победивших на предметных олимпиадах, следует чествовать так же, как и победителей Олимпийских игр. Таким образом путь к созданию интеллектуальной нации лежит только через сильное образование.

«Сегодня мы находимся в процессе строительства справедливого и успешного государства, с развитой экономикой. Его основа – это прогрессивная, интеллектуальная нация, сильный средний класс. И воспитание именно таких людей – это главная миссия современного учителя. Будущее страны по-настоящему в руках учителя. Со своей стороны, депутатский корпус и партия всегда готовы быть рядом и поддерживать все ваши начинания», – сказал Ерлан Кошанов.

Вместе с тем, по словам председателя партии «AMANAT», на повестке дня продолжают оставаться нерешенные вопросы, среди которых проблема трехсменных и аварийных школ, сложная процедура аттестации учителей и школьная бюрократия. Также большую тревогу вызывает возрастающая цифровая зависимость детей и подростков, в борьбе с которой необходимо тесное взаимодействие родителей и учителей.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев отметил важность активной совместной работы министерства, партии «AMANAT» и депутатского корпуса для качественного решения задач по развитию сферы образования.

«За последние пять лет система образования претерпела коренные изменения. Они направлены на улучшение условий труда учителей и создание комфортной образовательной среды для детей, способствующей качественному обучению. Труд почти 600 тысяч педагогов высоко ценится, и их поддержка стала одним из приоритетных направлений проводимой государственной политики», – сказал министр.

Преподаватель музыки Жамбылского гуманитарного высшего колледжа имени Абая Забида Худатаева обратила внимание на то, с какими вызовами сталкивается педагог при работе с воспитанниками с особыми потребностями. Всех присутствующих поразила история о незрячей студентке Айсулу, которую воспитала педагог.

«Она пришла ко мне с невероятным желанием учиться и силой воли, и наш совместный путь был полон трудностей. Мы разработали новые методы обучения, создали пособия для детей с особыми образовательными потребностями. Для меня нет большего счастья, чем видеть, как мой ученик преодолевает преграды и достигает своих целей», – рассказала Забида Худатаева.

Далее преподаватель Высшего политехнического колледжа г. Актобе Дархан Шанбаев поделился своим опытом по подготовке специалистов рабочих профессий, учитель казахского языка и литературы из Алматы Гульназ Шами рассказала о проекте «Отдых без гаджетов». Директор школы-гимназии им.Абая из Караганды Жадыра Баймолдина подчеркнула, что именно в школе дети проходят свои первые жизненные испытания, и потому школа должна становится для них вторым домом. А учитель истории из Уральска Александр Мясников рассказал о важности школьного дебатного движения для развития критического мышления у детей.

Учитель НВП из Петропавловска Дархан Коспанов считает, что именно с воспитания патриотизма в школе начинается подготовка юношей к службе в армии, учитель математики из села Теренозек Кызылординской области Заманбек Аманбеков призвал молодых коллег не избегать работы в селе, а учитель биологии из Астаны Ильяс Сакимов рассказал, как лучше поддержать школьников при подготовке к олимпиадам. Модератором заседания выступила известная телеведущая Ирина Тен.

В завершении встречи ряду педагогов были вручены ведомственные награды и специальный нагрудный знак «Ұстаз – ұлт айнасы» от партии «AMANAT» за заслуги в профессиональной деятельности и значимый вклад в общественную работу.