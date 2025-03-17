Американец получит $ 50 млн компенсации за пролитый горячий напиток

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Компания Starbucks выплатит деньги мужчине, который облился горячим напитком в Лос-Анджелесе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Суд в Калифорнии обязал компанию Starbucks выплатить $50 млн водителю доставки Майклу Гарсии. Он получил серьезные ожоги из-за неправильно закрепленной крышки на стакане с горячим напитком, сообщает CNN.

Инцидент произошел в 2020 году в Лос-Анджелесе. Когда Гарсия забирал заказ из Starbucks, один из напитков выпал из контейнера и пролился ему на колени. По словам его адвоката Майкла Паркера, горячий напиток вызвал сильные ожоги, оставил шрамы и повредил нервные окончания в области гениталий мужчины.

Гарсия подал иск в Верховный суд Калифорнии с обвинением Starbucks в халатности. По словам мужчины, сотрудники кафе не обеспечили безопасную упаковку напитков. Суд согласился с его доводами.

По данным Courtroom View Network, суд учел не только физическую боль и медицинские расходы пострадавшего. Инцидент принес мужчине «душевные страдания», которые выражались в тревожности и снижении качества жизни. В результате Starbucks обязали выплатить компенсацию в размере $50 млн.

Компания намерена обжаловать решение суда. В своем официальном заявлении представители Starbucks подчеркнули, что сотрудники компании соблюдают строгие стандарты безопасности.