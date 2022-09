Американская группа сняла клип в невесомости

Группа OK Go из США в тандеме с российской авиакомпанией S7 Airlines выпустила клип, который был снят в невесомости, о чем отмечено на странице компании в Facebook, передает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net Сообщается, что в обнародованном клипе исполнители группы OK Go играют и поют в самолете с нулевой перезагрузкой. В ходе съемок они по очереди отстегиваются, после чего совершают различные трюки в невесомости, созданной искусственным путем. В продолжение действия к участникам группы подключаются две стюардессы."Подобная техника искусственного воссоздания невесомости используется для подготовки космонавтов к полетам в космос, а также для проведения различных опытов", – отмечается в информации.