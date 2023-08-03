Фото: Kazpravda.kz

Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги и отмывал их в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу БТА банка.

По информации банка, 31 июля 2023 года судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО "БТА банк" против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов США.

"Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела, подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou", – говорится в сообщении.

Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов США в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Как подробно описано в выводах суда: "доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллионов долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию.

"Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что приобретение Глатцем [Triadou SPV] было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс", – сообщила пресс-служба БТА.

Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям" достоверные и полны.

По данным пресс-службы банка, суд пришел к выводу, что "офшорные компании, которые были "клиентами Банка" [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк".

Также сообщается, что суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".

"Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов", – цитирует управляющего партнера Boies Schiller Flexner LLP и представителя БТА Мэтью Л. Шварца пресс-служба банка.