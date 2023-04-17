Тенге возвращает доверие иностранных инвесторов, отмечают аналитики

Эти изменения финансисты связывают с замедлением темпов инфляции.

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Высокая базовая ставка и замедление инфляции стимулируют спрос на тенговые активы, заявили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), передает Kazpravda.kz.

По данным аналитического центра АФК, вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги (ГЦБ РК) выросли на 21%. Так, объем инвестиций в ГЦБ составил до 461 млрд тенге, достигнув максимума за последние 9 месяцев.

В первую неделю апреля объем вложений нерезидентов в ноты Национального банка РК вырос на 27 млрд тенге, составив 136,4 млрд тенге.

«Таким образом, наблюдается некоторое восстановление внешнего спроса на тенговые активы после резкого замедления годовой инфляции в стране и сохранения высокой базовой ставки», – говорится в обзоре.

Кроме того, устойчивое снижение инфляции в США повышает вероятность дальнейшего улучшения аппетита к риску и глобального спроса на тенговые активы, полагают финансисты.

Что касается корпоративного сектора, то наибольшим спросом у инвесторов в первом квартале пользовались акции трех крупнейших по активам банков – Народного банка (+8,2%), Kaspi (+4,5%) и Банка ЦентрКредит (+6,3%).

Как полагают в аналитическим центре АФК, спрос на указанные акции мог стимулироваться позитивными финрезультатами: суммарная прибыль финучреждений выросла на 64% в 2022 году.

В приведенном обзоре также отмечается, что интерес розничных инвесторов к фондовому рынку сохранился высоким. За 3 месяца розничная база в стране выросла на 242 тысячи тенге, достигнув до 1,3 млн тенге.

Однако без серьезного улучшения реальных доходов граждан глубина участия казахстанцев на рынке останется невысокой, заключили аналитики.