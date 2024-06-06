Анализ бюджета: о госдолге и не только

– Хочу напомнить, что каждый бюджетный тенге изыскивался в условиях нехватки средств. Мне, находившемуся на посту Премьер-министра в тот период, как никому, это известно, – начал свой отчет на пленарном заседании Мажилиса глава ВАП Алихан Смаилов.

Он рассказал, что в этом году по предложению депутатов аудиторы продолжили рассматривать расходование государственных ресурсов через призму достигнутых эффектов. Но тут выяснилось, что почти половину из запланированных макроиндикаторов не представляется возможным оценить по причине позднего формирования статистики. А для того, чтобы исправить этот недочет и улучшить прогностическую функцию в бюджетном и стратегическом планировании, нужно срочно применять искусственный интеллект. Главное, чтобы в искусственный интеллект не был заложен человеческий фактор, а также присущие людям недисциплинированность и алчность.

Представляя отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета, министр финансов Мади Такиев сообщил, что по итогам года ВВП страны вырос до 5,1%, что на 1,1% выше прогнозного значения. Поступления бюджета исполнены на 99,9% и составили 19,3 трлн тенге, расходы – 22,4 трлн тенге, или 99,6%. При этом дефицит был удержан в ранее планируемых объемах – 3,1 трлн тенге.

Между тем бюджет перекраи­вался. А это признак как неэффективного планирования, так и неэффективного освоения.

Депутат Абиль Еркин констатировал: 7 корректировок и одно уточнение претерпел бюджет страны, а неосвоение составило 73,7 млрд тенге!

– Многочисленные корректировки стали маскированием неосвоенных средств. Неэффективно освоено более 400 миллиардов тенге. Какие кардинальные меры планируется предпринять для улучшения ситуации с бюджетом, будут ли критически пересмотрены расходы, увидим ли мы осенью результаты проведенной работы? – забросал вопросами депутат министра финансов Мади Такиева.

Мади Такиев в свою очередь сообщил, что 90% бюджета страны – это текущие, постоянные расходы. Менее 10% идет на бюджет развития.

– При планировании следующей трехлетки мы будем пытаться переломить эту ситуацию и направить больше средств на бюджет развития, чтобы было куда двигаться нам. Что касается корректировок (бюджета. – Прим. ред.), нужно смотреть двояко. Где-то это позволяет бюджету быть маневренным, помогать администраторам делать перекидки между программами. По этому вопросу хорошим подтверждением будет текущий год. В этом году мы провели оптимизацию бюджета, пересмотрели неэффективные суммы, порядка 300 миллиардов тенге мы с ними пересмотрели уже, – сказал глава Минфина.

Что касается кардинальных изменений, то, по его словам, в настоящее время ведется работа над новым Бюджетным кодексом.

На 1 января 2024 года госдолг Казахстана составил 27 трлн 200 млрд тенге. Это почти 23% к ВВП. И это очень близко к пороговому значению предела госдолга, определенного Концепцией управления государственными финансами индикатора в 30% к ВВП к 2030 году.

– Мы фактически приблизились к пороговому значению госдолга. Известно, что расходы бюджета покрываются преимущественно за счет налогов и неналоговых поступлений и трансфертов из Нацфонда, оставшаяся часть – за счет заемных средств. Скажите, какие меры принимаются по снижению долговой нагрузки и какой прогноз по госдолгу на среднесрочную и долгосрочную перспективу? – поинтересовался депутат Берик Бейсенгалиев.

Мади Такиев не пытался быть оригинальным и дал ответ, который принято давать на вопросы о государственном долге: поддержание устойчивости госдолга находится на постоянном контроле. Но, чтобы не было перекосов, Минфин, конечно, предпринимает ряд мер. Меры эти известны и много раз звучали из уст чиновников, и они непременно приведут к ограничению новых заимствований и снижению темпов роста долга. А еще уполномоченные органы попытаются покрыть госдолг за счет собственных доходов.

– Сегодня мы улучшаем налоговое и таможенное администрирование и каким-то образом перекроем часть долга. Мы сейчас заимствования осуществляем преимущественно на внутреннем рынке и только в тенге. Поэтому этот вопрос мы держим на конт­роле. Что касается прогнозов, то на текущие пять лет в среднем он будет находиться в пределах 25% к ВВП, – заверил глава Минфина.

Прозвучали вопросы и в адрес министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, и они ожидаемо касались цен на основные продукты и услуги, которые за 2023 год выросли. Например, по данным Национального бюро статистики, за год повышение цен на рис отмечено на 31%, на минеральную воду – на 17%, яйца – почти на 17%, масло сливочное – 13%, коммунальные услуги в среднем выросли на 25%.

К слову, как отметил депутат Берик Бейсенгалиев, по информации Евразийской экономической комиссии, за 2023 год в Казахстане потребительские цены на продовольствие выросли на 15,2%, а в целом по ЕАЭС – только на 5,7, то есть в три раза меньше, чем в Казахстане.

– О чем можно говорить, если Правительство не удержало рост цен внутри страны даже на муку, хотя мы основные ее экспортеры! Почему Правительство Казахстана неэффективно справляется с удержанием цен по сравнению с другими странами ЕАЭС? – спросил мажилисмен.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев согласился, что рост цен на основные социально значимые товары и услуги – это триггер. Но гордиться есть чем – в этом году к маю впервые за четыре года произошла дефляция – минус целых 2%!

– Это результат принимаемых мер. Мы считаем, что меры, принимаемые в рамках работы по стабилизации цен на социально значимые товары, достигают своего результата в том числе благодаря вашей поддержке, – обращаясь к мажилисменам, проявил дипломатию министр Шаккалиев.

Какие недочеты еще заметили депутаты? Правительство, сказала глава Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Савельева, по-прежнему неэффективно расходует бюджет, а неоднократное продление сроков реализации проектов и пересмотр ПСД стали «хроническими» проблемами. Расходы не исполнены на сумму порядка 100 млрд тенге. Наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов – 28 млрд тенге, из которых 22,3 млрд тенге по проекту модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа.

– Это показательный пример, который отражает общие проблемы по исполнению расходной части бюджета, – заявила Татьяна Савельева.

По ее словам, в Правительстве по-прежнему грешат отставанием от графика работ по инвестиционным проектам, неисполнением договорных обязательств перед поставщиками, долгими процедурами согласования, а также низкой эффективностью при высоких затратах бюджета при реализации займовых проектов. В большей степени это касается автодорожной отрасли, где неоднократное продление сроков реализации проектов и пересмотр ПСД стали хроническими проблемами. В результате фактические затраты на дороги с привлечением займов обходятся бюджету в два-три раза дороже, сказала депутат.

В структуре расходов бюджета порядка 70% всех затрат приходится на социальную сферу и общегосударственные расходы, включая субвенции регионам и обслуживание долга. Общие трансферты регионам превысили 7 трлн тенге.

Подводя итоги обсуждения, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов назвал обоснованной прозвучавшую в адрес Правительства критику. Одна из основных проблем – некачественное прогнозирование и планирование. Он отметил, что решать их необходимо на законодательном уровне.

– Мы уже работаем с проектом нового Бюджетного кодекса, на подходе в Парламент – новый Налоговый кодекс. Хочу обратить внимание, что по некоторым вопросам у нас с Правительством пока общего понимания нет. Например, по дивидендам, небюджетным фондам и полному контролю Парламента над финансовыми потоками. Правительству необходимо обратить серьезное внимание на предложения депутатов, учесть их при совместной работе над этими кодексами. Надо помнить, что мы несем совместную ответственность за выполнение поручений Главы государства, в том числе и в бюджетном процессе, – заключил спикер палаты.

Свои оценки документам дали все фракции политических партий, представленных в Мажилисе. В своем выступлении руководитель фракции «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров обратил внимание на то, что отчет не охватывает сведения по мониторингу инвестиционных проектов, получивших льготные кредитные средства из бюджета.

– Совершенствование этих и других направлений требует широкого участия государства и общества. Призываем Правительство активно поддерживать диалог с гражданами и бизнес-сообществом, чтобы учесть их потребности и мнения в разработке экономической политики, – подчеркнул депутат, добавив, что фракция «Respublica» поддерживает отчет об исполнении бюджета.

Руководитель фракции партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев напомнил, что прошлый год сопровождался глобальной геополитической нестабильностью, колебаниями на валютном рынке и разрывом традиционных логистических связей. Несмотря на это, в финансовой сфере отмечается и положительная динамика.

– Объем инфляции по сравнению с прошлым годом снизился в два раза и составил 9,8%. Это говорит о значительном прогрессе работы Правительства. Также по итогам 2023 года рост нацио­нальной экономики составил 5,1%. Тем не менее достижение поставленной Президентом цели по обеспечению роста не менее 6% в год все еще требует кропотливой работы, – резюмировал мажилисмен. По его словам, фракция «Amanat» считает, что отчет следует утвердить с указанными замечаниями.

За утверждение отчета Правительства выступила также фракция «Ауыл». Против высказались партийные фракции НПК и «Ак жол». При этом руководитель последней Азат Перуашев предложил наделить Мажилис правом проведения парламентских расследований по фактам бюджетных нарушений и коррупции, выявляемым Высшей аудиторской палатой. Фракция ОСДП вовсе воздержалась от голосования. Документ передан на рассмотрение Сената.

Кроме того, Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Согласно нормам, делать ставки в букмекерских конторах и играть в онлайн-казино не смогут госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций.

– Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку – сразу увольнение! – сурово отрезал депутат Ельнур Бейсенбаев.

Вот бы такой же подход применять к тем, кто распоряжается бюджетом…