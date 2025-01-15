Ансамбль «Карлыгаш» триумфально выступил в Москве

Основанный в 1973 году петропавловский ансамбль «Карлыгаш» (ранее известный как «Кировчаночка») стал настоящей школой мастерства для многих поколений танцоров. Под началом бессменного художественного руководителя Галины Жумалеевой коллектив достиг впечатляющих высот.

В Москве ансамбль представил четыре номера в номинациях народного и эстрадного танца, каждый из которых был встречен бурными аплодисментами. Казахский танец «Атамекен» и китайский «Жасмин» принесли коллективу высшую награду, а «Вечеринка в стиле Гэтсби» и «Мама моя» завоевали первое место. По словам Галины Жумалеевой, во время выступления в зале стояла полная тишина, а члены жюри не могли оторвать глаз от сцены.

В родном городе танцорам организовали торжественную встречу. Нет сомнений, что впереди у «Карлыгаш» новые выступления и победы: коллектив получил приглашение на международный фестиваль в Казани, который пройдет в марте.

Вот уже полвека ансамблем «Карлыгаш» руководит Галина Жумалеева. Она воспитанница заслуженного работника культуры Казахстана, руководителя народного танца «Арай» Валерия Хренова. Когда-то работала в детском саду, однажды пригласила ребят на занятия в ансамбль «Кировчанка», который был соз­дан при заводе имени Кирова в Петропавловске. Позже ансамбль изменил название, превратился в «Карлыгаш», то есть «Ласточку».