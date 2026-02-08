Ансамбль «Жошы» представил музыкальное искусство страны в Катаре

Культура
97

В рамках Дней культуры Казахстана в Катаре продолжается серия насыщенных культурных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Одним из событий программы стал концерт этно-фольклорного ансамбля «Жошы». Коллектив представил зрителям богатое духовное наследие казахского народа, продемонстрировав национальную музыку и традиционное искусство в современном сценическом формате.

В ходе концерта прозвучали произведения в исполнении на традиционных национальных инструментах – домбре, кобызе, жетигене, сыбызгы и других. Каждая композиция отражала историю, культуру и самобытность казахской степи, создавая для слушателей особую атмосферу и глубокое художественное впечатление.

Помимо концертной программы была организована специальная экспозиционная площадка, где были представлены казахские национальные музыкальные инструменты. Гости мероприятия смогли ознакомиться с историей их возникновения, особенностями изготовления и способами исполнения, что позволило ближе познакомиться с традиционной культурой Казахстана.

#культура #ансамбль #Катар #МКИ

Популярное

Все
Президент проведет расширенное заседание правительства
Деятели искусства обсудили проект новой Конституции в Алматы
Ансамбль «Жошы» представил музыкальное искусство страны в Катаре
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
«Отмена запрета на продажу земли иностранцам»: полиция Алматы сделала заявление
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Карлос Алькарас стал победителем Australian Open
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Рыбакина обратилась к фанатам после триумфа на Аustralian Оpen
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Три Гран-при из Стамбула
Браво, маэстро!
Поэзии прекрасный мир
Общие духовные ценности объединяют народы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]