В рамках Дней культуры Казахстана в Катаре продолжается серия насыщенных культурных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Одним из событий программы стал концерт этно-фольклорного ансамбля «Жошы». Коллектив представил зрителям богатое духовное наследие казахского народа, продемонстрировав национальную музыку и традиционное искусство в современном сценическом формате.

В ходе концерта прозвучали произведения в исполнении на традиционных национальных инструментах – домбре, кобызе, жетигене, сыбызгы и других. Каждая композиция отражала историю, культуру и самобытность казахской степи, создавая для слушателей особую атмосферу и глубокое художественное впечатление.

Помимо концертной программы была организована специальная экспозиционная площадка, где были представлены казахские национальные музыкальные инструменты. Гости мероприятия смогли ознакомиться с историей их возникновения, особенностями изготовления и способами исполнения, что позволило ближе познакомиться с традиционной культурой Казахстана.