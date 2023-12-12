Антикор по области Улытау отменил госзакупок почти на 4 млрд тенге в 2023 году

В 2023 году по рекомендации Департамента антикоррупционной службы по области Улытау отменена 21 госзакупка на сумму 3 млрд 994 млн 385 тыс. тенге. Причина - неэффективное расходование бюджетных средств, передает Kazpravda.kz

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Самый крупный отмененный лот – приобретение управлением цифровых технологий области Улытау облачного сервиса. Данная услуга могла обойтись государству в 3,696 млрд тенге.

Однако, в ходе мониторинга выяснилось, что конкурсная документация не содержала описания конкретной расчетной стоимости услуги. Кроме того, установлено, что часть работ, заложенных в конкурсную документацию, уже выполняются в рамках других действующих договоров государственных закупок.

Повторная закупка одних и тех же видов работ свидетельствовала о нерациональном использовании бюджетных средств. Госзакупку отменили.

Аналогичная ситуация сложилась в случае празднования 60-летия одного из акынов Карагандинской области. Управление культуры, языкового развития и архивного дела области намеревалось провести торжественное мероприятие в честь юбиляра.

Согласно госзакупке, праздник мог обойтись бюджету в 6 млн 250 тыс. тенге. 1 млн из которых предназначался в качестве вознаграждения самому юбиляру.

Мониторинг антикора показал, что аналогичное мероприятие, посвященное юбилею данного акына, уже проводилось в Караганде. Повторное проведение торжества в области Улытау, уроженцем которой акын не является, было бы нецелесообразным, поэтому госзакупку также отменили.