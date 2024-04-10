Антикор расследует дело в отношении руководства Комитета рыбного хозяйства МСХ
142
Агентство проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и других лиц, сообщает Kazpravda.kz
Он подозревается в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года, за общее покровительство деятельности компаний.
«Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «домашний арест» с использованием электронного браслета. Он вину полностью признал и содействует следствию», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проверяется причастность других лиц. Расследование продолжается.