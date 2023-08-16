Антикор снижает тариф

Общество
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Андрей Кратенко

В шесть раз снизить тариф на питьевую воду в селах удалось антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области.

В 50 сельских населенных пунк­тах, обеспеченных питьевой водой от групповых водопроводов филиала «Есиль су», тариф снизился от 16 до 87%.

– В 20 селах района Магжана Жумабаева тариф на воду снизился в среднем на 150 тенге, – сообщил руководитель антикоррупционной службы СКО Сергей Перов. – Ранее именно в этом районе действовали самые высокие тарифы в области: в селе Каракога – 375, Чистое – 375, Хлебороб – 400 тенге за кубометр воды.

В селе Асаново Кызылжарского района действовал тариф 1 000 тенге за один кубометр. После вмешательства антикоррупционной службы аким района принял меры по строительству разводящей сети от Булаевского группового водопровода. В итоге тариф был снижен почти в шесть раз и теперь составляет 175 тенге.

– По нашей рекомендации аким области принял решение о запус­ке пилотного проекта «Одно село – один тариф» через прямое субсидирование субъектов естественных монополий, что обеспечит равный доступ жителей региона к питьевой воде, – отметил Сергей Перов.

#село #СКО #тариф #Антикор #питьевая вода #водоснабжение

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