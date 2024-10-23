Антикор усилил контроль за финансированием детсадов

Антикор совместно с акиматами внедряют в детсадах информсистемы для отслеживания посещаемости детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор совместно с акиматами внедряют в детсадах информсистемы, позволяющие исключить коррупционные факторы.

Например, в Алматинской и Кызылординской областях для учета посещаемости детей используются механизмы биометрической идентификации и QR-кода с формированием электронного табеля, согласно которому осуществляется подушевое финансирование.

Принятые меры позволили предотвратить создание фиктивных детских садов, исключить приписки детей, фактически не посещающих дошкольные учреждения, и уже сэкономить порядка 3,8 млрд тенге бюджетных средств.

Кроме того, министерством просвещения в городах Шымкент, Тараз и Туркестан реализуется пилотный проект ваучерного финансирования дошкольных учреждений.

В Таразе этот проект позволил автоматизировать процесс зачисления детей в детсады, сократить очередь на получение ваучера практически до нуля, выявить порядка 9 000 детей, фактически не посещающих детские сады и сэкономить за два месяца 600 млн тенге бюджетных средств.

Глава агентства поручил масштабировать работу в данном направлении, в том числе взять на сопровождение пилотный проект, реализуемый Минпросвещения.

Сообщается, что за 2023-2024 годы в совершении уголовных правонарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, изобличено 24 заведующих детских садов, сумма причиненного ущерба составила 171,4 млн тенге.