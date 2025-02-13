Антикор защитил права дольщиков строительного рынка в Шымкенте

В Шымкенте предотвращено необоснованное изъятие земельных участков у предпринимателей, планировавших открыть свой бизнес, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пять предпринимателей обратились в Антикор в связи с необоснованным изъятием их земель для государственных нужд. Они вложили более 600 млн тенге в благоустройство территорий под рынок стройматериалов, однако своевременного уведомления об их изъятии не получили.

При этом акимат принял решение о безвозмездном изъятии данных участков еще в июле 2024 года.

По рекомендации Антикора изъятие земель приостановлено, акимат подал в суд заявление об отказе от требований.

Это позволило предпринимателям сохранить вложенные инвестиции и наладить работу строительного рынка.

Работа в этом направлении продолжается.