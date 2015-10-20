Антикризисные меры

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фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА
В ходе встречи К. Масимов доложил Главе государства о со­циально-экономическом развитии страны и реализации основных государственных программ.
Нурсултан Назарбаев­ обратил внимание, что сегодня экономика рес­публики функционирует в тяжелом режиме.
– По причине снижения цен на энергоносители поступление доходов в бюджет сократилось на 40%. Кроме этого, уменьшились цены и на другие основные виды экспортной продукции, включая черные и цветные металлы, уголь. При этом сельское хозяйство обеспечивает небольшой рост, а промышленные предприятия, в том числе в машиностроении, снизили свое производство, – сказал Президент.
Глава государства обратил внимание, что выводы касательно сложной ситуации на мировых рынках складываются исходя из состоявшихся переговоров в Китае, США, с руководством России.
– С учетом состояния экономики в мире, включая Европу и Восточную Азию, скорое улучшение положения невозможно спрогнозировать. Наше население должно знать текущую ситуацию, которая означает уменьшение прибыли наших предприятий, снижение доходов и возможное сок­ращение рабочих мест. Наступает настоящий кризис – более сильный, чем в 2007–2009 годах. В связи с этим поручаю Правительству провести анализ, составить план антикризисной работы, определить необходимые меры и довести до населения, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент еще раз подчеркнул, что государство не допустит снижения социального самочувствия граждан.
– Программа «Нұрлы жол» позволяет имплементировать программу занятости, расширить возможность получения новых профессий через профессионально-техническое образование. Таким образом, люди смогут при необходимости на своих предприятиях получить новую специальность. Кроме того, у нас должна быть готова программа по поддержке уязвимых слоев населения, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил важность повышения показателей промышленного производства, использования мощностей уже построенных объектов.
– Предприятия не должны ждать, что государство обеспечит их средствами. Этого не будет – запрещаю использовать деньги из Национального фонда на строительство новых объектов, а также поддержку, субсидирование плохо работающих предприятий. В этой ситуации сразу будет видно, какие производства работают эффективно, а какие нет. Также мы проводим приватизацию, чтобы привлечь более эффективный менеджмент, – сказал Президент.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

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