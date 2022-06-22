Антирекорд в 85 нарушений за месяц поставил водитель в Костанайской области

В Костанайской области задержан водитель, который 85 раз нарушил Правила дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

С начала года в области наложено более 42 тысяч административных штрафов более чем на 265 млн тенге. Нарушители правил дорожного движения заплатили в доход государства свыше 220 млн тенге.

«В ходе рейдовых мероприятий в Рудном был задержан водитель автомашины «ВАЗ» с российским учетом, который на территории области в течение месяца 85 раз грубо нарушил ПДД. Сумма штрафов составила более 2 млн тенге. При этом водитель не имел права управления транспортным средством, за что его автомобиль был водворен на специализированную стоянку», – рассказал начальник отдела административной практики Департамента полиции региона Серик Абдикаликов.

В этот же день в областном центре задержан водитель Mazda, у которого имелось 47 нарушений ПДД на сумму более 1 млн тенге. В обоих случаях у водителей отсутствовали страховые полюса.

Необходимо отметить, что практически 100% нарушений ПДД в области фиксируются автоматическими средствами фиксации – «Автоураганом» и передвижными автоматическими комплексами Ekin Patrol-2.