Антониу Кошта: Партнерство Европейского Союза и Казахстана приносит конкретные результаты

Президент
157

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта выступили с совместным заявлением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам Антониу Кошты, партнерство Европейского Союза и Казахстана приносит конкретные результаты.

– На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы. После заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать – это станет настоящим символом дружбы между нашими народами, – отметил он.

Глава Европейского Совета напомнил, что по итогам саммита «Европейский Союз – Центральная Азия» в Самарканде была достигнута договоренность о выводе межрегионального партнерства на стратегический уровень. В качестве приоритетных направлений сотрудничества на саммите были обозначены сферы транспорта, энергетики, климата и водных ресурсов, критически важных сырьевых материалов, цифровизации и расширения контактов между народами. 

Антониу Кошта подчеркнул важность координации усилий в условиях растущей глобальной напряженности и конфликтов, которые ставят под угрозу международный порядок.

– Как известно, Европейский Союз тесно сотрудничает с Украиной, чтобы положить конец войне. Мы плотно взаимодействуем с нашими партнерами и по-прежнему привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Хочу выразить глубокую признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и порядка, основанного на принципах международного права. Мы также приветствуем активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, Вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией, – заявил Президент Европейского Совета.

Он также высоко оценил курс реформ Главы нашего государства.

– Динамизм казахстанского общества в сочетании с экономическими, политическими и социальными реформами, инициированными Президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются надежной основой для продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Убежден, что вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие возможности во благо будущего наших народов, – сказал Антониу Кошта. 

Прочитать выступление Главы государства можно здесь

#Казахстан #партнерство #Европейский Совет

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Стратегия опережающих действий
Правительство отвечает
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Гигантский осетр из металла
Кошкарата: очистить дно и берега
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Устойчивый рост и большие планы
Снижая уровень жестокости
Бензин станет качественней
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Конструктивный обмен мнениями
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Сделать работу сельских акимов эффективной
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта выступили с совместным …
Глава государства наградил Антониу Кошту орденом «Достық» I…
Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным парт…
Президент Европейского Совета прибыл в Астану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]