В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что переговоры с Президентом Антониу Коштой прошли весьма продуктивно, в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Казахстан и Европейский Союз связывает всестороннее сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерства на качественно новый уровень. Визит Президента Антониу Кошты проходит накануне десятилетия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей данное соглашение «нового поколения». Этот значимый документ, заложивший фундамент двусторонних отношений, охватывает ключевые сферы взаимодействия, в том числе торговлю, инвестиции, инфраструктуру, инновации, культуру и многое другое, – заявил Глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество.

– Сегодня мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– Приветствуем активную деятельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским Союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, «зеленой» энергетики и цифровых технологий. Уверены, что вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам. Кроме того, мы обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критически важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии. Наша цель – углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС, – отметил Президент Казахстана.

Президент выразил благодарность Европейскому Союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание в ходе переговоров было уделено взаимодействию в цифровизации.

– Обмениваясь опытом и инвестируя в технологии, Казахстан и ЕС создают более инклюзивную и современную цифровую экономику. В рамках Team Europe Initiative on Digital Connectivity (Инициатива «Команда Европы» по цифровой взаимосвязанности) наши страны наладили партнерство по расширению безопасного доступа к интернету через спутниковую связь, особенно в сельских и отдаленных регионах. Мы также договорились рассмотреть возможность размещения в Astana Hub первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС, призванного объединить стартапы, исследователей в области технологий и цифровых предпринимателей. Казахстан высоко ценит программу Европейского Союза Horizon Europe и концепцию Global Gateway, направленные на обеспечение безопасных и надежных цифровых связей по всему миру. Мы по праву гордимся тем, что участвуем в этом процессе, – сказал Глава нашего государства.

В выступлении было отмечено, что большое значение для долгосрочного успешного партнерства имеют межличностные контакты.

– Выражаю благодарность Европейскому Союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности. Тысячи молодых казахстанцев получили возможность участвовать в таких программах ЕС, как Erasmus+. Мы высоко ценим готовность Евросоюза к дальнейшему расширению подобных обменов. Казахстан намерен укреплять сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе путем углубленного партнерства между университетами, реализации совместных программ и взаимного признания квалификаций. Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан. Уверен, что повышение мобильности будет благоприятствовать развитию сотрудничества в сферах образования, научной деятельности, культурных обменов и B-to-B-активности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан и ЕС вновь подтвердили неизменную приверженность Уставу ООН и нормам международного права.