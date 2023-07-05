Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов

С августа 2021 года он возглавлял департамент крупных налогоплательщиков.

Фото пресс-службы КГД МФ РК

Приказом заместителя премьер-министра - министра финансов РК Ерулана Жамаубаева Ануар Сулейменов назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Руководитель аппарата Министерства финансов РК Ергали Егемберды представил руководящему составу Комитета государственных доходов нового заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Ануара Сулейменова.

Сулейменов Ануар Айдарович родился 24 мая 1986 года в Талдыкоргане. Окончил Академию экономики и права им.Джолдасбекова по специальности «финансы», университет Туран по специальности «право».

Трудовую деятельность начал в октябре 2008 года ведущим специалистом Налогового комитета по Алматинской области.

С июля 2010 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела, руководителем управления в различных профильных подразделениях Департамента государственных доходов по городу Алматы.

С июня 2019 года - руководитель управления дистанционного мониторинга, с февраля 2021 года - директор департамента администрирования, с августа 2021 года - директор департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.