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АПК: приоритеты развития
Марина Демченко

В ходе отчетной встречи с населением министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что по итогам 2020 года в АПК наблюдается положительная динамика роста практичес­ки по всем макропоказателям. Объем валовой продукции увеличился на 5,7% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. Производство продуктов питания выросло на 4%.

– Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвес­тиций в АПК составил 677,2 миллиарда тенге, превысив плановое значение на 154,2 миллиарда, – уточнил глава ведомства.

Эффективность проводимой государством политики подтверж­дает Глобальный рейтинг продовольственной безопасности, подготовленный британским журналом The Economist, в котором Казахстан по итогам 2020 года поднялся на 16 позиций и занял 32-е место из 113 стран мира.

Экспорт переработанной сельхозпродукции увеличился на 22% и составил 1,3 млрд долларов.

По словам министра, объем господдержки в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019-го. Причем субсидирование максимально упрощено и полностью автоматизировано, что позволяет обеспечить прозрачность выдачи. Расширился охват мелких и средних фермеров.

Одним из главных новшеств стала возможность получения субсидий не в рамках календарного года, а в течение 12 месяцев со дня приобретения семян, удоб­рений, пестицидов.

Сапархан Омаров напомнил также, что с 2020 года в респуб­лике вступила в действие новая система добровольного страхования в АПК. В ней предусмотрена господдержка в виде субсидирования страховых премий в размере 50%. В систему привлечены меж­дународные перестраховочные компании, которые обеспечивают гарантированность выплат при наступлении страховых случаев. Все процессы полностью автоматизированы.

Утверждены страховые продукты в области растениеводства, впервые в животноводстве стало возможным страхование КРС.

Министр кратко проинформировал и об итогах 4 месяцев текущего года. Объем валовой продукции сельского хозяйства за это время увеличился на 3% (831,2 млрд тенге), производство продуктов питания выросло на 3,9% (673,6 млрд тенге).

В животноводстве достигнут рост по производству мяса в живом весе на 5,3%, молока – на 3,4%. На полях республики полностью завершен весенний сев. В текущем году сельхозкультуры высажены на площади 22,7 млн га, что больше по сравнению с 2020-м на 78 тыс. га.

Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в целом по республике за 5 лет планируется реализовать 845 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн тенге. На сегодня, как сообщил глава МСХ, данные инвестиционные проекты отработаны с акиматами регионов и инвесторами, подписаны соответствующие «дорожные карты», в рамках которых министерство мониторит и контролирует реализацию.

Приоритетом Национального проекта развития АПК на
2021–2025 годы по поручению Главы государства станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это поз­волит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью.

Экосистемы будут созданы во всех регионах страны с учетом региональной специализации.

– В рамках задачи по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами определены и осуществляются конкретные инвестпроекты. Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфра­структурой, а также мерами по защите внутреннего рынка, – отметил Сапархан Омаров.

Ожидается, что к 2024 году обеспеченность по мясу птицы, колбас­ным изделиям, сырам и творогу, яблокам и рыбе составит 100%, а по сахару – 80%.

В целом же в результате реализации нацпроекта планируется за 5 лет повысить производительность труда в 2,5 раза, увеличить экспорт переработанной продукции вдвое, а также привлечь в отрасль 4,5 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до 500 тыс. человек и повысит доход 1 млн граждан.

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