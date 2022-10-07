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Арестован бывший замначальника ДКНБ по Алматы
Бывший заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности по Алматы Талгат Муханов заключен под стражу сроком на два месяца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе Агентства Казахстана по противодействию коррупции, в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой Антикоррупционной службы и Комитета национальной безопасности РК расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ДКНБ по Алматы Т. Муханова и других лиц по факту мошенничества.
«5 октября 2022 года Т. Муханов с санкции суда заключен под стражу сроком на два месяца. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – отметили в ведомстве.