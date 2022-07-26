Арестованы организаторы кокпара на трассе в Талгаре

Организаторов кокпара на дороге в Алматинской области арестовали на 10 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее в соцсетях было распространено видео с игрой кокпар группы всадников на улицах Талгара. Любители конных состязаний нарушали общественный порядок, препятствовали движению транспорта, создавали опасные ситуации для участников дорожного движения.

В настоящее время полиция установила ряд организаторов и участников конной игры. Они привлечены к ответственности по административным статьям «Мелкое хулиганство», «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, предусмотренных Правилами дорожного движения», «Создание препятствий для движения транспортных средств».

За мелкое хулиганство организатору и другим участникам кокпара суд санкционировал административный арест сроком на 10 суток.

Как подчеркнули в полиции, национальные спортивные игры должны проводиться в специально отведенных местах, на специализированных ипподромах по согласованию с местными исполнительными органами и обязательно должны строго контролироваться организаторами во избежание несчастных случаев.



