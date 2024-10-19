Археологи РК и КНР проведут совместные раскопки на маршруте Шелкового пути

Как отмечалось на церемонии, данное учреждение, расположенное в городе Сиане провинции Шаньси, имеет подразделения в нескольких странах. Есикский филиал стал первым в Центральной Азии.

Со дня создания музея-заповедника «Есік» его работники уделяют особое внимание установлению тесных связей с зарубежными коллегами: учеными из Китая, Южной Кореи, России и стран Европы. В частности, проводились совместные раскопки древних подземных захоронений, расположенных близ райцентра Есик, в селе Орикты Енбекшиказахского района.

В городище Рахат были найдены артефакты разных периодов – от раннего железного века до средневековья. В их числе – печь для обжига керамики, посуда, золотые украшения саков.

Безусловно, самой значительной археологической находкой является Золотой человек, обнаруженный на иссыкских курганах в 1970 году. Именно это открытие положило начало углубленному изучению вопросов социального строя, культурно-экономических связей, идеологии и искусства номадов.

– С археологическим институтом Шаньси из китайского города Сианя мы сотрудничаем с 2017 года, – рассказала директор музея «Есік» Гульмира Мухтарова. – Плодотворным результатом многолетних контактов и стало открытие Есикского филиала исследовательского центра. В наших планах – изучение, сохранение и пропаганда памятников археологического и историко-культурного наследия, расположенных на маршруте Шелкового пути.

С открытием филиала казахстанских партнеров поздравил глава делегации ученых из КНР, руководитель исследовательского центра Шелкового пути Шаньси профессор Жао Ронг. По его словам, в рамках проекта «Один пояс – один путь» предстоит большая совместная работа по изучению тайн древней цивилизации, подготовке научных трудов.

В ходе встречи подписан договор между Центром археологических исследований и музеем-заповедником «Есік». Филиал будут возглавлять два директора: с казахстанской стороны – Гульмира Мухтарова, с китайской – профессор Дин Ян.

В этот же день отечественные археологи и музейные работники обсудили с зарубежными коллегами дальнейшие планы совместной работы.