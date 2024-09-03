«Арлан» завоевал Кубок Казахстана

Сборная выступала в эти дни в Словакии. В скоротечном, но очень важном турнире казахстанцы провели три поединка. И поначалу все складывалось довольно неплохо – на старте были обыграны национальные команды Венгрии (5:2) и Австрии (2:1), но апофеозом стала встреча с хозяевами льда.

Словаки являются одними из лидеров мирового хоккея – они были чемпионами мира в 2022-м и в том же году завоевали бронзовые награды Олимпийских игр. Понятно, что в их составе играют очень известные спортсмены, в том числе выступающие в лучшей лиге планеты – североамериканской Национальной хоккейной лиге.

Именно опыт и сказался в их противостоя­нии с казахстанцами: словаки выиграли со счетом 3:1.

К нашей сборной претензий нет. В ней выступали сильнейшие на сегодняшний день хоккеисты, в том числе вратарь Андрей Шутов, нападающие Никита Михайлис и Валерий Орехов (последние двое завоевали Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга»).

В это же время в Усть-Каменогорске состоял­ся розыгрыш одного из главных трофеев страны. В финальном матче «Арлан» обыграл «Горняк» со счетом 3:1 и стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана. Ранее кокшетауский коллектив выигрывал турнир в 2012 и 2013 годах.

В текущем розыгрыше Кубка Казахстана «Арлан» на групповом этапе обыграл Алматы (3:0), «Хумо» (4:1) и «Торпедо» (4:3), а в полуфинале взял верх над «Сарыаркой» со счетом 5:2.

Отдел по проведению республиканских соревнований Казахстанской федерации хоккея назвал имена лучших игроков прошедшего розыгрыша Кубка РК. Лучшим вратарем признан Сергей Кудрявцев («Арлан»), лучшим защитником – Александр Куршук («Горняк»), лучшим нападающим – Глеб Зайцев («Сары­арка», Караганда) и лучшим молодым игроком – Роман Двуреченский («Актобе»).