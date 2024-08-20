Арман Джумабеков возглавил аппарат в Минцифры

С 8 января 2024 г. он занимал должность руководителя аппарата, члена правления НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан»

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Джумабеков Арман Даирович назначен на должность руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz

Арман Джумабеков родился в 1973 году в г. Ерейментау Акмолинской области. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова по специальности правоведения.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерейментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерейментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

В 1998-1999 гг. — главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области.

В 1999-2002 гг. — главный специалист, начальник отдела правового анализа, кодификации и текущей работы Министерства государственных доходов.

В 2002-2003 гг. — консультант юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2003-2008 гг. работал в структуре Администрации Президента РК.

В 2008-2011 гг. — заместитель руководителя Представительства Президента РК в Парламенте РК.

В 2011-2018 гг. — заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК.

В 2018-2019 гг. — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.

В 2019 г. — первый вице-министр национальной экономики РК.

В 2019-2021 гг. – ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.

В 2021-2022 гг. – руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК.

В 2022-2023 гг. – руководитель аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В 2023-2024 гг. – финансовый директор, член правления НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан».

С 8 января 2024 г. по настоящее время занимал должность руководителя аппарата, члена правления НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан».