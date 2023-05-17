Артиллерийский снаряд откопал на своем огороде карагандинец

В поселке Карагандинской области нашли артиллерийский снаряд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

16 мая в отдел полиции в поселке имени Г. Мустафина УП Бухар-Жырауского района 28-летний мужчина сообщил о найденном металлическом предмете, похожем на артиллерийский снаряд.

«Обнаруживший находку 56-летний мужчина пояснил, что решил подготовить огород к весенним работам и пригласил тракториста, тот расчистил участок от мусора. После сельчанин стал лопатой ровнять землю и наткнулся на предмет, который посчитал отвалившимся «зубом» ковша экскаватора. Мужчина поднял его и отбросил в сторону. Потом он предложил соседу забрать находку и сдать на металлолом. Последний стал очищать предмет от ржавчины и обнаружил, что он внешне напоминает артиллерийский снаряд, о чем тут же сообщил в полицию», – рассказали в ДП.

Саперы специального подразделения «Арлан» установили, что найденный предмет является 125 мм снарядом.

Полиция сразу же оцепила периметр территории, где находился взрывоопасный предмет, эвакуировала всех проживающих вблизи жителей.

С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас вывезли на карьер и уничтожили.