Артисты Қазақконцерта выступили на лучшей концертной площадке Испании

Музыка , Культура
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Венера Баталова
корреспондент

Государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» представил свою концертную программу на суд испанской публики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В рамках празднования 15-летия стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией, а также в честь Дня Республики Казахстан, государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой представил казахскую культуру на одной из лучших концертных площадок Мадрида.

На концерте ансамбль исполнил шедевры казахской традиционной музыки и популярные произведения из своего репертуара. Этот вечер стал не только значимым событием в культурной жизни города, но и важным шагом на пути укрепления культурных связей между Казахстаном и Испанией.

#культура #Испания #Қазақконцерт

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