Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности главы правления AIX

Фото: aifc.kz

Пресс-служба Astana International Exchange сообщила о назначении Асель Мукажановой исполняющей обязанности председателя правления AIX, передает Kazpravda.kz.

Предыдущий председатель правления AIX Ренат Бектуров приказом президента Казахстана был назначен управляющим Международным финансовым центром «Астана».

Асель Мукажанова окончила Казахскую академию управления по специальности «Международный бизнес» и проходила обучение для руководителей в бизнес-школах Лондона и Гарварда.

Начала свою карьеру в 1992 году в подразделении валютных операций Банка «Туран». Имеет более 25 лет опыта работы в сфере финансовых и банковских услуг, до прихода в МФЦА/ AIX занимала должность исполнительного директора в АО «Казкоммерцбанк», специализируясь на вопросах международного банковского дела, рынков капитала, отношений с инвесторами, слияний/поглощений и стратегии.

Работает в AIX с 2017 года в качестве руководителя по работе с эмитентами, а с октября 2022 года стала управляющим директором по развитию рынков и продуктов AIX.

До сегодняшнего назначения она курировала следующие направления: развитие базы розничных инвесторов, горнорудный сектор, работу с эмитентами, сегмент «Пояс и Путь», а также развитие новых продуктов.