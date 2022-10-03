Асел Жанасова назначена председателем правления АО "Казпочта"

Пресс-служба Казпочты сообщила о назначении Асел Жанасовой новым председателем правления, передает Kazpravda.kz.

До своего нынешнего назначения с июля 2020 года Асел Жанасова занимала должность вице-министра торговли и интеграции РК, где курировала проекты в сфере цифровизации торговли, развития платежных систем и цифрового банкинга.

В целом, Асел Жанасова имеет более 10 лет опыта реализации IT-проектов локального и международного уровня, с нарастающим уровнем ответственности в управленческой сфере.

В 2010 году она получила степень бакалавра Кембриджского университета в области компьютерных наук по международной президентской стипендии «Болашақ».

В 2014 году получила степень магистра Кембриджского университета в области компьютерных наук.

В том же году окончила МГУ имени М.В.Ломоносова по программе «Executive Management».