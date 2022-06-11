Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov
Кадровые назначения , Образование
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении

Глава нового министерства просвещения Асхат Аймагамбетов опубликовал пост в Facebook касательно своего назначения, сообщает Kazpravda.kz.

"Главой государства принято решение о создании двух министерств: Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. Данное решение является очень важным для дальнейшего развития системы образования и науки и позволит сфокусироваться на четких задачах, которые поставлены Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым по развитию данной сферы.

Круг задач и вызовов в сфере дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального образования объективно растет. Что касается высшего образования и науки, уже достигнутые результаты позволяют ставить новые амбициозные задачи по подготовке кадров и развитию научной отрасли. Настоящая реформа даст новый импульс развитию данных сфер. При этом высокая результативность будет зависеть от тесного сотрудничества двух министерств.

За три года коллективом Министерства образования и науки была проделана большая работа для улучшения как системы образования, так и системы науки. Все законы и положительные изменения были приняты благодаря личной поддержке Президента, уделяющего особое внимание повышению статуса ученых, учителей и других работников сферы образования и науки.

Как министр образования и науки, проработавший в этом статусе в течение трех лет, считаю важным отчитаться о проделанной работе. О том, какие решения принимались, и исходя из каких данных, какая работа велась для устранения коррупционных рисков, обеспечения прозрачности и транспарентности, повышения качества образования и потенциала науки и в целом о проведенной работе.

Хотел бы выразить благодарность прежде всего Главе государства за оказанное доверие и поддержку во время работы в МОН РК, а также работникам сферы образования и науки, сотрудникам министерства, подведомственных организаций, работникам научных организаций, ППС вузов, сотрудникам управлений, отделов образования регионов. Большое спасибо за поддержку и совместную работу всем педагогам страны. Впереди стоят новые задачи и цели во благо развития Нового Казахстана", - написал министр.

Напомним, сегодня Глава государства подписал указ о назначении Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

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